Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

Un relevamiento de imagen en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires ubica al Presidente al frente en 11 distritos, mientras que Bullrich y Kicillof lo superan en otros 13. Córdoba, Mendoza y Neuquén son las únicas provincias donde su imagen positiva supera a la negativa.

La imagen de Javier Milei presenta diferencias marcadas según el distrito. De acuerdo con una encuesta de CB Global Data, el Presidente lidera la comparación de imagen positiva frente a Axel Kicillof y Patricia Bullrich en 11 de los 24 distritos relevados, pero queda detrás de alguno de sus competidores en los otros 13.

El estudio compara la valoración de los tres dirigentes en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Córdoba, Mendoza y Neuquén son los únicos distritos donde Milei registra más imagen positiva que negativa. El relevamiento mide imagen y no intención de voto para las elecciones presidenciales de 2027.

En qué provincias lideran Milei, Bullrich y Kicillof

Milei obtiene la mayor imagen positiva en Córdoba, Mendoza, Neuquén, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz. En cambio, Patricia Bullrich lo supera en la Ciudad de Buenos Aires, Río Negro, Salta y Santa Fe.

Axel Kicillof registra una imagen positiva superior a la del Presidente en Catamarca, Chaco, Formosa, La Pampa, La Rioja, la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. El resultado muestra que Milei no se impone de manera uniforme en el mapa nacional y que el gobernador bonaerense aparece como su principal competidor en varios distritos.

Córdoba, Mendoza y Neuquén, los mejores registros de Milei

Córdoba es la provincia donde el Presidente alcanza su mayor imagen positiva, con 53,8%. Le siguen Mendoza, con 52,6%, y Neuquén, con 48,5%. También supera el 40% en Salta, San Luis y la Ciudad de Buenos Aires.

En el extremo opuesto, sus porcentajes más bajos de imagen positiva se observan en Santiago del Estero, con 19,8%, y Formosa, con 22,5%. El informe también señala registros débiles en Misiones, Santa Cruz y Chaco.

La imagen negativa de Milei supera a la positiva en 21 distritos

La desaprobación es mayor que la valoración positiva en todos los distritos relevados, salvo Córdoba, Mendoza y Neuquén. Los porcentajes de imagen negativa son: Córdoba, 42,9%; Mendoza, 46,1%; Neuquén, 47%; Salta, 55,6%; San Luis, 54,6%; Ciudad de Buenos Aires, 57,2%; Chubut, 57,9%; Santa Fe, 57,7%; Catamarca, 58,3%; La Rioja, 60,2%; Entre Ríos, 60,4%; Jujuy, 60,9%; La Pampa, 62,8%; Corrientes, 62,5%; San Juan, 61%; Tucumán, 60,1%; provincia de Buenos Aires, 62,5%; Río Negro, 63,7%; Chaco, 65,7%; Misiones, 64%; Santa Cruz, 67,1%; y Tierra del Fuego, 65,8%.

Los niveles más altos de imagen negativa se registran en Formosa, con 72,3%, y Santiago del Estero, con 78,8%.

Ficha técnica de la encuesta provincial

El informe de CB Global Data se elaboró a partir de un relevamiento realizado entre el 8 y el 13 de noviembre de 2026. Participaron 24.625 personas, con muestras de entre 884 y 1.171 casos por distrito. El margen de error promedio informado fue de entre 2,9% y 3,3%.