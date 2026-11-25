Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

El vocero negó que Luis Caputo vaya a dejar el Ministerio de Economía, en una jornada marcada por el riesgo país por encima de los 1.100 puntos y una devaluación del peso del 1 por ciento. También defendió la gestión del ministro y crecieron las versiones sobre posibles reemplazantes.

En una nueva jornada de tensión en los mercados, con el riesgo país por encima de los 1.100 puntos básicos y una devaluación del peso del 1 por ciento, el vocero Adrián Ravier descartó que Luis "Toto" Caputo vaya a dejar el Ministerio de Economía.

"Descartamos esta idea, esta especulación mediática de la salida del ministro Caputo. No es la primera vez que lo hacemos, lo volvemos a hacer", señaló Ravier después de una reunión de la mesa política. Según trascendió, durante el encuentro Caputo se mostró serio.

Ravier defendió la gestión de Luis Caputo

El vocero también destacó el rol del titular de Economía dentro del Gobierno. "Caputo es uno de los más importantes del gobierno, su tarea ordenando la Argentina quebrada que nos dejaron en 2023habla de lo importante que es para este gobierno", sostuvo. Y agregó: "los argentinos tenemos que admirar la tarea que el ministro Caputo viene desarrollando".

Integrantes del equipo económico ya habían negado durante el fin de semana una posible renuncia. El propio Caputo había rechazado esa posibilidad a comienzos de la semana pasada, durante una entrevista que generó más incertidumbre en el mercado.

Los nombres que circulan como posibles reemplazantes

El canciller Pablo Quirno fue uno de los funcionarios que con más énfasis negó una eventual salida del ministro. Quirno llegó al Gobierno como socio de Caputo y luego se acercó al karinismo. Su nombre también aparece entre los posibles reemplazantes, un dato que despertó suspicacias entre algunos funcionarios sobre los motivos de sus declaraciones.

Otro de los nombres mencionados para suceder a Caputo es Federico Sturzenegger. El economista, conocido como "El Coloso", se habría molestado por los rumores sobre un posible desembarco de Quirno en Economía y habría hecho saber su malestar al presidente Javier Milei.

Sturzenegger y las advertencias sobre el tipo de cambio

Sturzenegger es uno de los economistas que Milei todavía escucha y mantiene una relación fluida con el Fondo Monetario Internacional, dos factores que lo ubican entre los posibles candidatos. Sin embargo, no genera consenso en la mesa política, donde temen que sus propuestas de desregulación económica puedan profundizar los problemas.

En ese contexto, el viernes el economista Lucas Llach, cercano a Sturzenegger, pidió una devaluación del peso. Según planteó, la medida permitiría evitar una repetición de lo ocurrido al final de la Convertibilidad y durante la crisis de 2018, en el gobierno de Mauricio Macri.