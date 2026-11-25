Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

El Consejo Directivo de Ciencias Sociales aprobó suspender el homenaje a Mario Santucho por 15 votos contra uno. El consejero de La Mella argumentó que rechazaba la intervención del Gobierno nacional sobre la universidad pública, sin reivindicar al exlíder del ERP.

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió suspender el homenaje a Mario Santucho, exlíder guerrillero del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). La decisión se aprobó en una sesión extraordinaria con 15 votos a favor y uno en contra.

El único rechazo fue el de Santiago Martínez, consejero de La Mella, espacio referenciado en el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois. En su intervención, Martínez no defendió la figura de Santucho: centró sus argumentos en el rechazo a una posible intromisión del Gobierno nacional en la universidad pública.

La decisión de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA

La sesión, realizada el martes por la tarde y noche, tuvo como único punto del día tratar la solicitud de dejar sin efecto una resolución anterior del propio Consejo Directivo, que había aprobado el homenaje previsto para diciembre. También se votó convocar a una jornada de debate y reflexión sobre las décadas del 60 y del 70.

El encuentro fue presidido por la decana Ana Arias y contó con la intervención del secretario Diego Andrés Brancoli. La votación se realizó unos 15 minutos después del inicio de la reunión, tras una polémica que involucró a sectores académicos, culturales y políticos.

Qué dijo el consejero de La Mella

Martínez sostuvo que su espacio consideraba necesario abrir discusiones sobre los proyectos y homenajes antes de tomar decisiones. En ese marco, planteó la importancia de construir acuerdos sobre asuntos de relevancia para la facultad.

"Rechazamos cualquier tipo de intento de intromisión del Gobierno sobre la Universidad Pública".

El consejero también cuestionó al gobierno de Javier Milei y lo acusó de desfinanciar políticas vinculadas con las banderas de memoria, verdad y justicia, además de reprimir manifestaciones y atentar contra la libertad de expresión. Al cerrar su exposición, afirmó: "Asumir la historicidad de un proceso, como el de los '60 o los '70 no implica proyectar en la actualidad esas acciones, sino entenderlas como parte de nuestro contexto".

Los argumentos durante la sesión extraordinaria

También expusieron Renzo Villón, de la Unión de Estudiantes Secundarios, y Delfina Quintana, de Lista 15. Villón anticipó que votaría a favor de suspender el homenaje y propuso crear una comisión para debatir las iniciativas de homenajes y reconocimientos antes de que lleguen al Consejo Directivo.

La decana Arias descartó ese pedido y solicitó avanzar con la votación. La suspensión se resolvió luego de que autoridades de la UBA, entre ellas el vicerrector Emiliano Yacobitti, cuestionaran la pertinencia del homenaje. Además, la Justicia dispuso investigar la medida.