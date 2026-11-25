Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

El Gobierno informó 1.739 expulsiones efectivas entre enero de 2025 y octubre de 2026, frente a las 30.000 deportaciones de presuntos terroristas que afirmó el Presidente. Los registros no identifican expulsiones vinculadas con terrorismo.

Los datos oficiales presentados por la Jefatura de Gabinete ante el Senado registran 1.739 expulsiones efectivas entre enero de 2025 y octubre de 2026. La cifra contrasta con las declaraciones del presidente Javier Milei, quien afirmó que su administración deportó a 30.000 presuntos terroristas durante ese período.

La información fue remitida en respuesta a pedidos parlamentarios dirigidos al Ministerio de Seguridad y a la Dirección Nacional de Migraciones. Según el detalle oficial, se concretaron 920 expulsiones en 2025 y 819 en 2026, un total equivalente al 5,8% de la cantidad mencionada por el mandatario.

Qué muestran los registros oficiales de expulsiones

En septiembre de 2026, Milei había afirmado en una entrevista que el Gobierno deportó a 10.000 terroristas durante 2025 y a otros 20.000 en lo que iba de 2026. Ante esos dichos, senadores solicitaron un cómputo verificable y desglosado de las expulsiones realizadas por actos de terrorismo, causas penales o alertas de Interpol.

En la respuesta oficial a la Pregunta 172, el Gobierno adjuntó un registro de las expulsiones concretadas por Migraciones entre enero de 2025 y octubre de 2026. La planilla detalla los casos por mes, nacionalidad y paso fronterizo, pero no incluye una categoría sobre terrorismo ni información específica sobre causas judiciales.

Los rechazos en frontera no son deportaciones

La cifra cercana a las 20.000 personas mencionada por Milei corresponde a 20.533 incidentes de entrada o rechazos en frontera registrados en 2026, y no a expulsiones de personas que residían en el país. Se trata de ciudadanos extranjeros inadmitidos en los controles cuando intentaban ingresar a la Argentina.

Entre 2025 y 2026 se contabilizaron 43.568 inadmisiones en frontera por motivos administrativos. Del total, el 40,8% respondió a infracciones migratorias, entre ellas la figura de falso turista; el 32,3%, a la falta de documentación reglamentaria, y el 26,4%, a impedimentos judiciales generales. Los registros oficiales no consignan el terrorismo como causa de inadmisión.

Las nacionalidades de las personas expulsadas

El informe de la Dirección Nacional de Migraciones indica que el 84,5% de las personas expulsadas provenía de países de la región. Los principales grupos correspondieron a ciudadanos de Paraguay, con 406 casos; Bolivia, con 368; Perú, con 283; Chile, con 263, y Colombia, con 150.

Así, la documentación remitida por la Jefatura de Gabinete diferencia las expulsiones efectivas de los rechazos administrativos en los pasos fronterizos. Además, no aporta datos que vinculen las expulsiones registradas con actos de terrorismo, causas penales o alertas de Interpol.