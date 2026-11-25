Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza afirmó que se ve al frente del Ejecutivo si consigue una representación social fuerte. Sus declaraciones se producen en medio de diferencias con Javier Milei, en especial por el plan económico.

Patricia Bullrich afirmó que está preparada para ser presidenta y sostuvo que podría aspirar al cargo si alcanza una representación social fuerte. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza hizo las declaraciones durante una entrevista con Néstor Majul en el streaming mendocino Gordivinos.

“Estoy preparada para ser presidenta”, dijo la exministra. También recordó su paso por una candidatura presidencial y señaló que aquella experiencia estuvo atravesada por una interna que, según expresó, dejó al espacio golpeado.

Bullrich habló de su preparación para tomar decisiones

“Quiero decir que fui candidata, me preparé, no se dio, en parte por lo que te dije de esa interna, quedamos golpeados y que estoy preparada significa que tengo las condiciones para tomar decisiones”, afirmó.

En esa línea, Bullrich sostuvo que se siente capacitada para asumir responsabilidades ejecutivas. “Soy una persona que le gusta tomar decisiones y que las toma. Los lugares que he estado siempre han sido lugares de toma de decisiones y son las decisiones que uno tiene que tomar en la presidencia, ¿no? Y estoy preparada para eso”, expresó.

Las diferencias con Javier Milei y el plan económico

Las declaraciones se conocen en un contexto de tensión política entre Bullrich y el Gobierno de Javier Milei. La dirigente viene marcando diferencias con la gestión, particularmente en torno al plan económico, un tema que también generó roces con los hermanos Milei.

En medio de ese escenario, desde la conducción oficialista buscarían desplazarla de La Libertad Avanza. Bullrich, por su parte, preferiría que la apartaran antes que formalizar ella misma una ruptura, para evitar que la comparen con Chacho Álvarez.

La condición que planteó para una candidatura presidencial

Consultada de manera directa sobre si se veía como presidenta, Bullrich respondió que no lo pensaba como una cuestión personal, sino en relación con el respaldo que pudiera reunir.

“Si me preguntás, no lo pienso por un tema personal. Lo pienso en el sentido de que me veo presidenta si logro una representación social fuerte. Esto lo quiero hacer atemporal, porque no quiero que entren en el debate de la coyuntura, pero sí, lo tomo en ese sentido atemporal. Sí siento que y veo a mi alrededor y digo, bueno, cuántas personas están preparadas para esto, yo sí”.