Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

La emisión iba a presentar al Presidente hablando de fútbol en su canal de streaming, en medio de la suba del riesgo país y la tensión cambiaria. La promoción fue retirada y el proyecto quedó sin fecha de estreno.

Javier Milei canceló el lanzamiento de un programa sobre fútbol que preparaba el estratega digital Santiago Oría para su canal de streaming, Milei Media. La decisión se tomó en medio de una corrida del dólar y de una nueva suba del riesgo país, mientras circulaban versiones sobre una posible salida del ministro de Economía.

Oría había anunciado que el Presidente participaría este martes a las 19, un horario pensado para llegar a quienes regresan del trabajo. La propuesta se promocionó como una charla sobre fútbol en la plataforma, que tenía 650 seguidores.

La promoción de Milei hablando de fútbol

El flyer difundido para anunciar la emisión decía: "De arquero en Chacarita a hincha fanático de la Selección: el Presidente como nunca lo viste, hablando de la pasión que une a todos los argentinos". La pieza no mencionaba que Milei es hincha de Boca, pero una imagen generada con inteligencia artificial lo mostraba de chico con la camiseta xeneize y junto a Martín Palermo, su ídolo.

La composición también incluía una imagen de Milei más grande mientras levantaba un trofeo y a jugadores de la Selección argentina con los rostros levemente alterados por la inteligencia artificial. Tras la cancelación, Oría eliminó el mensaje promocional de sus redes sociales.

La disputa por el aparato digital del oficialismo

En el Gobierno, Karina Milei busca construir un espacio propio de comunicación digital y competir por la audiencia de los canales y plataformas vinculados a Santiago Caputo. Entre ellos se encuentran Carajo y El Peluca Milei, además de La Derecha Diario, cercano a ese ecosistema.

Como parte de esa estrategia, el karinismo impulsa Mercurio, un canal de streaming que tendría oficinas en Palermo. La dirección estaría a cargo de Tronco, diputado nacional que surgió del streaming Neura y luego se distanció de Alejandro Fantino.

Mercurio busca figuras para su canal de streaming

El proyecto enfrenta dificultades para sumar nombres conocidos a su pantalla. Entre quienes habrían rechazado propuestas para participar figuran Robertito, Tommy Dente y Gabriel Anello.

El nombre Milei Media, por su parte, remite a Trump Media, una compañía de medios y tecnología fundada por Donald Trump en 2021, con sede en Sarasota, Florida.