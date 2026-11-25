Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 1 min de lectura

El jefe de Gabinete expondrá desde las 15 y responderá 1.287 consultas de doce bloques parlamentarios. El informe también reveló que el presupuesto de la SIDE acumuló un aumento nominal del 270% desde fines de 2023.

Diego Santilli presentará este miércoles en el Senado su primer informe de gestión como jefe de Gabinete. La exposición comenzará a las 15 y estará atravesada por el debate del Presupuesto 2027 y por las consultas de los legisladores.

El documento enviado a la Cámara alta reúne 1.287 consultas, elaboradas a partir de 1.659 preguntas de doce bloques parlamentarios. Desde el Gobierno estimaron que la presentación podría extenderse durante al menos tres horas.

El informe de Santilli y los principales ejes de gestión

La exposición estará centrada en el ordenamiento del Estado, la reducción de impuestos, la seguridad y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El funcionario también responderá las preguntas de los legisladores sobre las políticas del Gobierno.

La presentación se realizará en un contexto marcado por la confirmación de que la economía entró en recesión, la escalada del riesgo país y la suba del dólar.

El presupuesto de la SIDE aumentó un 270% desde fines de 2023

Entre los datos incluidos en el informe se indicó que la Secretaría de Inteligencia (SIDE) acumuló un incremento nominal del 270% en su presupuesto desde fines de 2023, cuando comenzó la gestión de Javier Milei. El organismo está bajo la órbita del asesor presidencial Santiago Caputo.

El aumento presupuestario se conoció en medio de las discusiones por el Presupuesto 2027 y forma parte de la información que Santilli remitió al Senado antes de su presentación.