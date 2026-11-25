Dos tribunales federales autorizaron al exfuncionario a viajar a Chile y Brasil entre 2024 y 2026. Las condiciones se flexibilizaron: de una caución de 400.000 pesos pasó a una caución juratoria para su viaje a Búzios.

Roberto Baratta, exfuncionario kirchnerista y uno de los principales acusados en el juicio por los Cuadernos de las Coimas, recibió tres autorizaciones judiciales para viajar al exterior entre 2024 y 2026. Los destinos fueron Santiago de Chile, Río de Janeiro y Búzios.

En ese período, las condiciones para permitirle salir del país se flexibilizaron. En enero de 2024, la Justicia le exigió una caución real de 400.000 pesos; para su viaje más reciente, autorizado en noviembre de 2026, bastó una caución juratoria, es decir, el compromiso formal de regresar.

Los permisos de Baratta para viajar a Chile y Brasil

El primer permiso fue concedido el 10 de enero de 2024 por el Tribunal de Feria número 1. La resolución habilitó a Baratta a permanecer en Santiago de Chile entre el 15 y el 19 de enero, ambos días inclusive. En ese momento, el exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal ya estaba procesado en distintas investigaciones por corrupción.

Para autorizar ese viaje, los jueces Enrique Méndez Signori, María Gabriela López Iñíguez y Gustavo Losada dispusieron que depositara 400.000 pesos en una cuenta judicial, acreditara el pago y comunicara su regreso dentro de las 48 horas. En caso de incumplimiento, podían ejecutar la caución, declararlo rebelde y ordenar su captura nacional e internacional.

El segundo permiso llegó el 9 de marzo de 2026, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 7 autorizó a Baratta a viajar a Río de Janeiro. Podía permanecer en esa ciudad entre el 1 y el 6 de abril. La autorización también se extendió al expediente judicial número 10456/2014/TO1.

De una caución de 400.000 pesos a una promesa de regreso

El 2 de noviembre de 2026, el juez Enrique Méndez Signori, del Tribunal Oral Federal número 7, autorizó un nuevo viaje, esta vez a Búzios. El permiso abarca desde el 28 de diciembre de 2026 hasta el 6 de enero de 2027, ambos días inclusive, y fue extendido a otros dos expedientes, entre ellos uno vinculado con presuntas irregularidades en AySA.

La resolución estableció que el viaje se realizaría “bajo caución juratoria”. Para esta salida, Baratta no tuvo que depositar dinero: deberá acreditar su regreso dentro de las 48 horas, bajo apercibimiento de que se ordene su captura nacional e internacional. La autorización para otras causas también fue dispuesta mediante una resolución firmada por el juez Germán Castelli.

El primer permiso había sido concedido pese a la oposición de la fiscal general Fabiana León. El 4 de enero de 2024, la fiscal sostuvo: “Se mantienen en el caso los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación”. También calificó una eventual flexibilización de las restricciones como “Un intolerable apartamiento y desconocimiento de la Ley”.

Las acusaciones contra el exfuncionario kirchnerista

León recordó que Baratta estaba acusado de participar en 101 operaciones de recaudación de presuntas coimas, con montos individuales de entre 50.000 y 4,5 millones de dólares. El exfuncionario enfrenta varios procesos penales por presuntos hechos de corrupción durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y ya recibió una condena en otra causa.

Baratta fue uno de los funcionarios de mayor confianza de Julio De Vido durante los doce años de gobiernos kirchneristas y tuvo a su cargo el control de áreas del Ministerio de Planificación Federal. Su nombre tomó relevancia pública a partir de los cuadernos escritos por su exchofer Oscar Centeno, que registró recorridos para retirar bolsos con dinero de empresarios vinculados con contratos de obra pública.

Según la acusación, Baratta habría integrado una estructura destinada a recaudar pagos ilegales de empresarios. El exfuncionario rechazó las imputaciones y continúa ejerciendo su defensa. En la causa de los Cuadernos comparte el banquillo de los acusados con Cristina Kirchner, De Vido y otros exfuncionarios y empresarios.

Los viajes autorizados y el riesgo de fuga

Las resoluciones permiten establecer los destinos y las fechas de los tres viajes, pero la información disponible no precisa qué garantías concretas exigieron los magistrados para asegurar el regreso de Baratta. La diferencia entre la caución económica impuesta en 2024 y el compromiso juratorio dispuesto en 2026 vuelve a poner el foco en los criterios aplicados para evaluar el riesgo de fuga.

Mientras continúa el juicio por los Cuadernos de las Coimas y enfrenta otras causas penales, Baratta quedó autorizado a pasar las fiestas de fin de año en Búzios. El viaje será el tercero al exterior aprobado por tribunales federales desde enero de 2024.