Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 3 min de lectura

A seis años de la muerte de Diego Maradona, el segundo juicio entra en su tramo final. El Tribunal Oral en lo Criminal numero 7 de San Isidro anunciará su sentencia el 22 de diciembre de 2026.

Este miércoles 25 de noviembre se cumplen seis años de la muerte de Diego Armando Maradona. El ídolo del fútbol argentino falleció en 2020, a los 60 años, mientras atravesaba una internación domiciliaria en un barrio privado de Tigre, pocos días después de una operación por un hematoma subdural.

A más de un lustro de su muerte, la causa judicial llega a una etapa decisiva. El proceso estuvo atravesado por pericias médicas, mensajes considerados comprometedores y la anulación del primer juicio oral en 2025.

Cómo fueron los últimos días de Diego Maradona

La reconstrucción de los hechos comienza el 2 de noviembre de 2020, tres días después del cumpleaños numero 60 de Maradona. Ese día fue internado en La Plata y luego trasladado a la Clínica Olivos, donde fue operado.

El 11 de noviembre recibió el alta y fue llevado a una vivienda del barrio privado San Andrés, en Benavídez. Murió dos semanas después por un edema agudo de pulmón, derivado de una insuficiencia cardíaca crónica agravada y una miocardiopatía dilatada.

Quiénes son los acusados y qué penas pidió la Fiscalía

Siete profesionales de la salud llegaron al segundo debate oral por la muerte del exfutbolista. En sus alegatos finales, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren diferenciaron las responsabilidades: sostuvieron la acusación por homicidio simple con dolo eventual para los principales imputados y pidieron condenas por homicidio culposo para los demás.

Para el neurocirujano y médico personal Leopoldo Luque, la Fiscalía solicitó 12 años de prisión y diez de inhabilitación profesional, por sus decisiones sobre la internación domiciliaria y el seguimiento clínico. Para Nancy Forlini, coordinadora de Swiss Medical, pidió diez años de cárcel y diez de inhabilitación por fallas en la organización de la asistencia sanitaria.

En el caso de la psiquiatra Agustina Cosachov, los fiscales reclamaron ocho años de prisión y diez de inhabilitación por su intervención en el tratamiento de salud mental. Para el psicólogo Carlos Díaz, solicitaron cinco años de cárcel y diez de inhabilitación por su participación en los últimos meses de vida de Maradona.

La acusación pidió cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación para Mariano Perroni, coordinador de enfermería, por deficiencias en la supervisión del personal. Para el enfermero Ricardo Almirón, solicitó la misma pena por su actuación durante la atención domiciliaria.

El médico clínico Pedro Di Spagna fue absuelto, luego de que los fiscales y las querellas desistieran de acusarlo. La enfermera Dahiana Gisela Madrid quedó fuera de este debate: pidió ser juzgada por separado mediante un juicio por jurados.

Cuándo se conocerá el veredicto por la muerte de Maradona

El Tribunal Oral en lo Criminal numero 7 de San Isidro dará a conocer la sentencia definitiva el martes 22 de diciembre de 2026, a las 12. La fecha fue confirmada por el presidente del cuerpo, Alberto Gaig, al cierre de la última audiencia, realizada el 22 de octubre.

Junto con los jueces Alberto Ortolani y Pablo Rolón, Gaig deberá analizar las pruebas incorporadas, los testimonios de los peritos y los alegatos de las partes. Con esos elementos, el tribunal determinará la responsabilidad penal de los imputados en la muerte de Diego Maradona.