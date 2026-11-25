Un sondeo de QSocial muestra al gobernador bonaerense cinco puntos arriba del Presidente, tras captar a la mayoría de quienes estaban indecisos. Otro estudio registró un rechazo del 59,6% a la gestión y dificultades de ingresos para seis de cada diez consultados.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof superó a Javier Milei en un escenario de balotaje, de acuerdo con una comparación de encuestas de QSocial. El cambio se produjo principalmente porque quienes antes no tenían definido su voto se inclinaron por el mandatario provincial, en un contexto marcado por el malestar económico.

Entre febrero y octubre, Milei se mantuvo en el 40% de intención de voto, mientras Kicillof avanzó del 33% al 45%. De ese modo, el gobernador revirtió una diferencia de siete puntos y quedó cinco por encima del Presidente. En el mismo período, los indecisos cayeron del 27% al 15%.

Kicillof creció entre los indecisos y distintos grupos de votantes

La consultora, dirigida por Rafael Prieto y Lucas Klobovs, vinculó la caída de 12 puntos entre los indecisos con el avance del gobernador. “No hubo trasvase de votos: hubo indecisos que se definieron, y casi todos para el mismo lado”, explicaron sus responsables.

Los mayores avances de Kicillof se registraron entre votantes de izquierda, con una suba de 38%, y entre independientes, con un aumento de 23%. También creció entre electores del PRO, un 13%, y entre quienes habían votado a Milei, un 3%. En cambio, retrocedió un 3% entre los votantes del peronismo y el kirchnerismo, el único segmento político en el que perdió apoyo.

En el desglose por características sociodemográficas, el mandatario bonaerense avanzó entre las personas de nivel socioeconómico bajo, con un 21%; los mayores de 50 años, con un 20%; las mujeres, con un 19%; y quienes tienen entre 30 y 49 años, con un 8%.

El malestar económico, detrás del cambio en la intención de voto

Según QSocial, el crecimiento de Kicillof se apoyó en personas disconformes con la situación económica y que no creen que el ajuste impulsado por Milei vaya a generar beneficios, ni en el presente ni más adelante. El descontento se ubicó en el 56% en febrero, llegó a un máximo del 65% en julio y marcó el 58% en octubre.

La consultora señaló que, aunque el malestar se mantuvo en niveles elevados, cambió la intención de voto dentro de ese grupo. “Milei conserva intacto su 40% en el escenario de segunda vuelta, y lo conserva en todos los segmentos: mileístas, PRO, independientes. Pero ese 40% coincide con el tamaño del núcleo que todavía cree que el esfuerzo valdrá la pena, y ese núcleo no crece. Kicillof no le sacó votantes: ocupó el espacio que estaba indeciso dentro del 60% que ya no cree en el sacrificio”, concluyeron los investigadores.

Seis de cada diez consultados dijeron que el sueldo no alcanza

Por su parte, Pulso Research difundió resultados de dos estudios nacionales: uno sobre expectativas y clima social, y otro sobre hábitos de ahorro y consumo. La gestión de Milei obtuvo un 34% de aprobación y un 59,6% de rechazo.

Entre los principales problemas del país, la economía general encabezó las respuestas con el 23,3%. Le siguieron la falta de trabajo, con el 19,4%; la corrupción, con el 18,6%; las políticas de Milei, con el 8,7%; y los bajos salarios, con el 8,4%.

En relación con los ingresos, el 61,1% afirmó que el sueldo no le alcanza: un 38,6% dijo que llega con dificultades y un 22,4% señaló que atraviesa grandes dificultades. En tanto, el 23,8% sostuvo que llega justo, sin grandes dificultades, y el 12,9% aseguró que le alcanza bien.

El Presidente había cuestionado a quienes decían que sus ingresos les permitían cubrir los gastos solo hasta el día 20 del mes. “No podrían vivir diez días sin comer ni beber”, replicó.