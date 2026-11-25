Pablo Atchabahian declaró durante cuatro horas y media y reconoció que recibía pagos mensuales de la droguería por acercarle negocios. Negó haber intervenido en licitaciones direccionadas y sobreprecios, y rechazó ser jefe de la asociación ilícita investigada.

El médico Pablo Atchabahian, exintegrante de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), reconoció ante la Justicia que cobraba pagos mensuales en negro de Suizo Argentina por acercar negocios a la droguería. El exfuncionario declaró este martes ante el fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación delegada, en el marco de la causa conocida como Coimagate.

Durante su indagatoria, que se extendió por unas cuatro horas y media, Atchabahian relató que ofrecía los servicios de la empresa a provincias, instituciones y obras sociales. También brindó detalles sobre los negocios que promovió y las personas con las que mantuvo contacto.

Los pagos mensuales y el vínculo con Suizo Argentina

El exintegrante de la ANDIS contó que retiraba el dinero cada mes en la sede de la droguería. Según su declaración, comenzó cobrando 2 millones de pesos, luego pasó a recibir 5 millones y el monto volvió a actualizarse. Afirmó que propuso facturar, pero que desde la empresa rechazaron esa opción. También dijo que le pagaban los viajes en avión.

Atchabahian describió su función como institucional y reconoció que reportaba a los directivos de Suizo Argentina la información que obtenía. Mencionó reuniones con representantes de las provincias de San Juan y San Luis y con integrantes del gremio SMATA, con el objetivo de que trabajaran con la droguería.

La causa ANDIS y las acusaciones por sobreprecios

La declaración se produjo en el tercer tramo de la causa, que comenzó el 3 de noviembre con la convocatoria a indagatoria de 39 personas por el presunto accionar de Suizo Argentina. Los fiscales Picardi y Sergio Rodríguez, titular de la Fiscalía Anticorrupción, sostienen que la droguería cooptó la agencia que conducía Diego Spagnuolo para concretar negocios ilegales.

Según la acusación, Suizo Argentina habría controlado compras de medicamentos de alto costo mediante un esquema de cartelización con al menos otras 14 empresas. La pesquisa detectó presuntos sobreprecios de hasta 4.000 por ciento. En esta etapa, los hechos investigados involucran operaciones por casi 140.000 millones de pesos. El juez Ariel Lijo convocó a los imputados a pedido de los fiscales, y ya declaró alrededor de una quincena.

Los contactos que mencionó el exfuncionario

Atchabahian reconoció que mantuvo reuniones de trabajo en las oficinas de la droguería. Identificó como contactos a Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la firma; Sebastián Nuner Uner, director de Asuntos Corporativos; y Diego Viner, director de Compras.

También dijo que conocía a Daniel Garbellini, con quien había trabajado en la ANDIS durante el gobierno de Mauricio Macri. Garbellini está procesado como presunto jefe de la asociación ilícita investigada y estuvo a cargo de la Dirección de Incluir Salud, área desde la que, de acuerdo con la pesquisa, se habrían realizado la mayoría de las maniobras.

El exfuncionario afirmó además que conocía a Miguel Ángel Calvete, también procesado como presunto jefe de la organización y citado a declarar para este miércoles. Dijo que lo había conocido cuando presidía la cámara de supermercados chinos. Calvete está acusado de haberse beneficiado de adjudicaciones millonarias a empresas vinculadas con él y de pagar retornos a Spagnuolo.

La defensa de Atchabahian y la postura de la fiscalía

Durante su declaración, Atchabahian sostuvo que no conoce a Eduardo Lule Menem ni a Karina Milei. Ambos quedaron mencionados en la repercusión pública del caso luego de la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se describiría un sistema de corrupción y coimas en la ANDIS. La Justicia no incorporó esos audios como prueba, aunque funcionaron como disparador de la investigación.

Atchabahian negó haber participado en licitaciones direccionadas o en maniobras de sobreprecios y rechazó la acusación de haber sido uno de los jefes de la asociación ilícita. La fiscalía, en cambio, sostuvo que “forma parte de la organización criminal en calidad de jefe y ahora como se pudo acreditar -además- como operador y lobista de la Suizo Argentina S.A. a cuyos directivos reportaba, consultaba y con quienes consensuaba determinadas decisiones”.

Los fiscales ya habían acusado a Atchabahian de ser jefe de la asociación ilícita al inicio de la causa y llegó a ser procesado con esa calificación. Sin embargo, la Cámara Federal porteña modificó el procesamiento tras una apelación y lo consideró parte de la organización, pero no jefe. A partir de nuevos hallazgos, los acusadores volvieron a sostener que tuvo ese rol. Para la fiscalía, en su declaración no respondió a la acusación y cayó en contradicciones.