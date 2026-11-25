La orden judicial podía afectar al menos 17 manzanas del barrio y generó protestas sobre la ruta provincial 6. Tras denuncias de represión, el municipio anunció que el desalojo no se realizará y se comprometió a impulsar la regularización dominial.

La amenaza de desalojo alteró la tranquilidad del feriado para decenas de familias del barrio La Merced, en San Vicente, a unos 60 kilómetros de la Casa Rosada. Una orden judicial preveía ejecutar la medida desde las 8 del martes 24 de noviembre y podía alcanzar, en una primera instancia, al menos 17 manzanas de un predio que abarca 60.

La notificación fue emitida en una causa del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial número 14 de La Plata, iniciada por el abogado Víctor Roque Creddo, quien reclama la propiedad de las tierras. Los vecinos sostienen que el juicio se llevó adelante sin que fueran notificados. Ante la posibilidad de perder sus viviendas, se convocaron sobre la ruta provincial 6.

Protestas en la ruta 6 y denuncias de represión

Habitantes del barrio afirmaron que Creddo se presentó en el lugar para negociar y que reclamó sumas de hasta 200.000 dólares para que algunas familias pudieran permanecer en sus casas. Según los vecinos, Patricia Ghio, abogada de Carlos Contreras, también planteó reclamos sobre los terrenos y señaló que su representado cuenta con títulos posesorios desde la década de 1950.

Mientras decenas de personas cortaban la ruta 6 el lunes por la tarde, efectivos de la Policía Bonaerense ingresaron a La Merced y recorrieron sus calles internas. Las familias denunciaron que tres menores fueron detenidos, que hubo represión contra mujeres y que se dispararon balas de goma. En medio de la tensión, los vecinos temían que la medida pudiera extenderse a 43 manzanas y reclamaban la intervención del intendente Nicolás Mantegazza.

El municipio anunció que no habrá desalojo en La Merced

Tras horas de incertidumbre, el municipio informó el martes que la medida no se llevaría adelante. En un comunicado titulado “No se realizará ningún desalojo en el barrio La Merced”, indicó que el conflicto entre particulares podía ampliarse a otras manzanas y que la orden alcanzaba inicialmente a lotes de la manzana 67.

“Frente a ese escenario, el gobierno municipal ha tomado una decisión firme: agotar todas las instancias legales, judiciales e institucionales para defender los derechos de los vecinos, llegando incluso, de ser necesario, a impulsar la expropiación de los predios involucrados”.

Mantegazza firmó un acta de compromiso con los vecinos para avanzar en la regularización dominial de los terrenos a favor de las familias. Además, aseguró que los gobiernos municipal y provincial pondrían sus herramientas a disposición de quienes compraron de buena fe, con el objetivo de resguardar sus derechos y garantizar el acceso a la vivienda.

Certificados de posesión y avance de los countries

El conflicto tiene un antecedente en 2021, cuando se dictó una medida cautelar para impedir el desalojo de habitantes del barrio. Una vecina autoconvocada vinculó la nueva orden con una modificación de una ordenanza de tierras aprobada en una sesión extraordinaria, que, según denunció, favorecería desarrollos inmobiliarios privados. También advirtió que el cambio podría comprometer a la reserva natural Lagunas de San Vicente, un área protegida de 180 hectáreas.

Los vecinos remarcaron que se trata de habitantes históricos y no de una toma reciente. Algunas familias compraron sus lotes hace poco; otras cuentan con escrituras desde hace 35 años, y hay residentes que viven en San Vicente desde hace 45 años con certificados de posesión. “El 80 % de los habitantes de San Vicente tiene certificado de posesión”, afirmó uno de los autoconvocados.

Residentes que participaron de la protesta señalaron que los desarrollos inmobiliarios avanzan con rapidez en la zona, donde crecen los barrios privados, las casas quinta de fin de semana y los negocios vinculados a la tierra. También alertaron sobre estafas a personas que compraron lotes y luego recibieron órdenes de desalojo, y mencionaron posibles vínculos entre disputas por terrenos, el negocio narco y la trata de personas.

Crisis habitacional y disputa por el uso del suelo

La situación de La Merced se inscribe en un contexto de expansión inmobiliaria, ajuste e incertidumbre económica. El caso puede ser un episodio particular o anticipar nuevas tensiones en territorios donde la demanda de vivienda convive con el avance de los countries y los negocios sobre la tierra.

En ese escenario, vecinos cuestionan la capacidad del Estado para planificar la urbanización y proteger los derechos de quienes habitan o compran terrenos. La disputa por el suelo en San Vicente expone las dificultades de acceso a la vivienda y los conflictos que pueden surgir cuando la expansión urbana avanza sin una regularización dominial consolidada.