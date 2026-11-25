En la Ciudad gana terreno la posibilidad de votar el mismo día que en las elecciones nacionales, mientras el PRO bonaerense se organiza detrás de Diego Santilli. La UCR, en tanto, tomó distancia del recorte universitario previsto en el Presupuesto 2027.

Con la mirada puesta en las elecciones de 2027, los partidos empiezan a mover sus piezas en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. En CABA toma fuerza la posibilidad de celebrar comicios concurrentes, en medio de la disputa entre Mauricio y Jorge Macri y de las dudas sobre las PASO; en territorio bonaerense, el PRO busca ordenar su estructura detrás de Diego Santilli y avanzar hacia un entendimiento con La Libertad Avanza.

En paralelo, la conducción nacional de la UCR pidió a sus legisladores que rechacen el recorte a las universidades contemplado en el Presupuesto 2027. También hay dirigentes opositores que trabajan en la construcción de un espacio común.

Elecciones 2027 en CABA: crece la opción del súper domingo

Por ahora, el Gobierno porteño no evalúa desdoblar los comicios de 2027, una alternativa que había generado especulaciones durante meses. Si la elección local se realiza el mismo día que la nacional, el acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza podría quedar más cerca, en un escenario atravesado por la tensión entre los primos Macri.

En la sede de Uspallata consideran posible avanzar hacia un “súper domingo”: una votación concurrente, es decir, el mismo día para elegir cargos nacionales y locales, pero con sistemas distintos. “Hoy no hay nada que indique que debemos adelantar”, señalaron desde el ámbito porteño.

La Cámara Nacional Electoral había advertido sobre las dificultades que podría generar la realización de elecciones concurrentes en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, tanto por la organización como por las demoras durante la jornada. En las PASO porteñas de 2023, la implementación de la boleta única electrónica provocó problemas: la entonces candidata presidencial Patricia Bullrich tuvo que votar siete veces y recibió asistencia de un técnico. Para las elecciones generales se volvió a la boleta de papel.

PASO porteñas y disputa entre Mauricio y Jorge Macri

La posibilidad de comicios concurrentes no implica que las PASO locales vayan a suspenderse o eliminarse, como ocurrió el año anterior. Pese al reclamo libertario, no estarían reunidos los votos necesarios para hacerlo. Si la Ciudad optara por elecciones concurrentes con primarias, debería convocarlas a principios o mediados de abril.

Las definiciones están ligadas a la interna entre Mauricio y Jorge Macri. El líder nacional del PRO abrió una competencia dentro del partido frente al jefe de Gobierno, aunque desde Uspallata minimizaron rápidamente la postulación del dirigente que busca disputarle el cargo.

El secretario general del PRO, Fernando de Andreis, expresó su intención de ser jefe de Gobierno porteño. El bullrichismo interpretó ese movimiento como una jugada dirigida a incomodar al exintendente de Vicente López. “Fernando expresó que quiere ser jefe de Gobierno y trabajará para eso. No hay más”, afirmaron desde el entorno de Mauricio Macri. Sobre un eventual respaldo unificado a Jorge Macri, agregaron: “Falta mucho”.

El PRO bonaerense se alinea detrás de Diego Santilli

En la provincia de Buenos Aires, el PRO que conduce Cristian Ritondo reunió a dirigentes de la Quinta Sección Electoral como parte de una serie de encuentros para coordinar el trabajo territorial y fortalecer el partido. El diputado sostuvo que comparten “un mismo objetivo: un PRO fuerte y unido para dar la pelea el año que viene”.

El mensaje de unidad se repitió en la reunión. Pablo Petrecca, senador provincial y vicepresidente segundo del partido, resumió: “hay un solo PRO. Tenemos miradas distintas, pero lo importante es dejar las diferencias de lado, estar juntos y fortalecer nuestro espacio”.

Los encuentros buscan contener a los distintos sectores y consolidar la estructura partidaria, con la posibilidad de conformar un equipo junto a La Libertad Avanza. “Es la única forma de ganar”, señaló una persona que participó de las reuniones. Según esa misma fuente, en los encuentros también se percibe un respaldo amplio a la candidatura de Diego Santilli, con la adhesión de varios intendentes de la UCR.

La UCR rechaza el ajuste universitario del Presupuesto 2027

En el plano nacional, el Comité Nacional de la UCR instó a sus diputados a rechazar el recorte universitario incluido en el Presupuesto 2027. El dictamen tuvo la firma en disidencia de Pamela Verasay, jefa del bloque radical en la Cámara de Diputados.

La conducción partidaria, encabezada por Leonel Chiarella, recordó que el 7 de octubre se reunió con legisladores nacionales y rectores reformistas. En ese encuentro, “se solicitó trabajar para que el Presupuesto 2027 respete la ley de Financiamiento Universitario”. Luego, pidió a diputados y senadores que “honren ese compromiso y no acompañen” una ley que habilite el ajuste.

Por otra parte, el ex titular del Comité Nacional de la UCR Martín Lousteau participa en la organización del seminario “Coordinar para ganar”, previsto para este viernes en la Facultad de Derecho de la UBA. El panel reunirá a dirigentes opositores de distintos sectores para analizar experiencias de países que vencieron a la derecha y debatir la construcción de una alternativa política en la Argentina.