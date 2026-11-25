La Cámara reconoció a la teóloga argentina por su trayectoria académica e institucional y su compromiso con el diálogo interreligioso, la democracia y la justicia social. La ceremonia fue impulsada por el diputado Eduardo Valdés y contó con la presencia de Martín Menem.

La Cámara de Diputados de la Nación distinguió a la teóloga argentina Emilce Cuda con la Mención de Honor Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi. El reconocimiento destaca su trayectoria académica e institucional y su compromiso con el diálogo interreligioso, la democracia y la justicia social.

La iniciativa fue impulsada por el diputado nacional de Unión por la Patria Eduardo Valdés. La ceremonia se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, con la participación del presidente de la Cámara, Martín Menem, y referentes de los ámbitos político, académico, sindical, religioso y social.

El mensaje de Emilce Cuda sobre la misión y el amor

Al agradecer la distinción, Cuda se refirió a la misión de los cristianos y a una homilía del papa León XIV pronunciada en Perú. En su discurso, afirmó:

El viernes 13 de noviembre en la Pampa de Chiclayo, en Perú, el papa León XIV dió una homilía que creo que es uno de sus mejores textos. Habló de la misión. Allí insistió y llevó adelante esa obra inconclusa que es la conferencia de Aparecida. Explicó que la misión es anunciar que Cristo está resucitado, es decir que está vivo entre nosotros. Tenemos entonces que estar atentos a dónde nos está reclamando: en el que sufre. La misión es dar testimonio de que Cristo está resucitado. Hacernos cargo de esa necesidad es el amor. El amor es práctico, no es una idea ni una ideología, sino un amor capaz de reconocer al que sufre y ponerse en movimiento

La teóloga sostuvo que dar testimonio también implica transformar las estructuras de convivencia y señaló que el encuentro con Cristo se concreta en el encuentro con quienes sufren. Además, recordó la frase del papa Francisco: