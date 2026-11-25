El vocero presidencial negó que el Gobierno evalúe pedirle la renuncia al ministro de Economía. También relativizó la recesión y aseguró que el rumbo económico no cambiará por una desaceleración de la actividad.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó que el Gobierno de Javier Milei evalúe pedirle la renuncia al ministro de Economía, Luis Caputo, en medio de la suba del riesgo país y del dólar, y de los datos que apuntan a una recesión. Además, relativizó la caída de la actividad y sostuvo que el dato del producto bruto interno se conocerá en diciembre.

“Descartamos esta especulación mediática de la salida de Luis Caputo. Es uno de los ministros más importantes de este gobierno. La tarea de ordenar la economía quebrada y destrozada que nos dejaron en 2023 habla de lo importante que es para este gobierno”, afirmó Ravier durante una conferencia de prensa.

Ravier relativizó la recesión y pidió esperar al dato del PBI

Consultado por la recesión técnica, cuya posibilidad surgió a partir del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicado por el Indec, el vocero señaló que existen distintas definiciones. “Hay muchas definiciones, no solamente la de dos trimestres negativo; pero si vamos a esta, son dos trimestres de caída del PBI. Esta cifra la vamos a tener en diciembre”, expresó.

Ravier también planteó que el EMAE podría no reflejar por completo la actividad informal y sostuvo que el resultado definitivo podría ser distinto. “Hay algunos analistas conceptualmente explican que el EMAE subestima la economía informal. Y la realidad es que la Argentina que heredamos tiene bastante informalidad. Así que, puede ser que cuando llegue el dato de PBI no termine siendo negativo. Así que vamos a tener que esperar a diciembre”, dijo.

El Gobierno descartó medidas y ratificó el rumbo económico

El vocero no anunció medidas para enfrentar las dificultades económicas y mencionó la guerra en Medio Oriente como uno de los factores externos que inciden en el escenario. “Cuando haya novedades, las comentaremos”, indicó. También volvió a aludir a la herencia recibida y afirmó que la situación del país “es mejor que la que recibimos”.

Ravier aseguró que una desaceleración de la actividad no llevará al Gobierno a modificar su plan económico. “Estamos haciendo las cosas bien. Que un shock externo provoque una desaceleración de la actividad no nos va a cambiar el rumbo. El Gobierno con esto es consistente. Ha planteado en campaña un plan económico y lo lleva adelante con su convicción. Además, da resultado. Que Argentina crezca a una tasa menor no nos va a llevar a cambiar el rumbo y a un 'plan platita' como quieren algunos”, manifestó.

Ravier calificó de violentos los hechos en el Hospital Garrahan

Por otra parte, el funcionario definió como “hechos violentos” la protesta de trabajadores del Hospital Garrahan.