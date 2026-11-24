El Ministerio de Seguridad rechazó un pedido de acceso a la información y sostuvo que divulgar los detalles no responde a un interés público prevalente. El ex jefe de Gabinete mantendría custodia policial y el uso de una camioneta oficial hasta fin de año.

Manuel Adorni conserva custodia oficial pese a haber renunciado como jefe de Gabinete el 27 de junio. El beneficio, que alcanzaría indirectamente a su familia, se extendería hasta fin de año, mientras que el Gobierno se niega a informar cuánto cuesta el operativo y cuáles son sus características.

El Ministerio de Seguridad consideró que esos datos no son de interés público. La protección es financiada por esa cartera y también involucra a la Jefatura de Gabinete, que le facilitaría un vehículo para sus traslados. Adorni es un civil y no es un ex presidente, por lo que la asignación del servicio es discrecional.

La custodia de Adorni y el uso de una camioneta oficial

El ex vocero presidencial se trasladaría en una Toyota SW4 modelo 2022, perteneciente al Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur). El vehículo fue cedido en enero de 2025 al organismo que entonces conducía Guillermo Francos. Además, al menos tres efectivos de la Policía Federal lo asistirían en tareas de protección.

Según la información disponible, Adorni ya no contaría con el apoyo logístico que Gendarmería Nacional brindaba en los accesos al country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, donde suele pasar los fines de semana. Una fuente con acceso al complejo afirmó:

"Está con un poco de barba y sí viene todos los fines de semana sin custodia. Hace vida normal dentro el barrio y sale a comer en el club house".

Por qué Seguridad rechazó informar los costos

La Subsecretaría Legal del Ministerio de Seguridad denegó un pedido de acceso a la información que solicitaba conocer el costo y la duración del servicio. La respuesta oficial, fechada el 11 de noviembre de 2026, argumentó que la divulgación podría afectar la seguridad personal del ex funcionario y de los agentes asignados.

En el documento, el área evaluó si existía un interés público suficiente para entregar los datos y concluyó:

"Luego del análisis efectuado previamente, no se verifica que la entrega de dicha información resulte necesaria para la satisfacción de un interés público prevalente, ni que su cesión contribuya al bien común de modo proporcional al riesgo que su divulgación implica en relación con la actividad de custodia que se realiza, como así también para la intimidad y seguridad personal del custodiado y del personal involucrado en la actividad".

La respuesta también señaló que el carácter reservado de la información se aplica tanto a las custodias que dispone el Ministerio de Seguridad como a las protecciones excepcionales ordenadas por un juez en el marco de una causa judicial.

Cuánto podría costar el operativo de protección

El monto total de la custodia no fue informado. Fuentes policiales estimaron que cada agente percibe alrededor de 1.800.000 pesos, además de posibles viáticos o bonificaciones. A ese cálculo habría que agregar el uso de la camioneta oficial. Como referencia, un sargento de la Policía Federal cobra cerca de 1.521.354 pesos y un cabo primero, unos 1.383.049 pesos.

En la sede del Ministerio de Seguridad habían indicado que existe un estudio de riesgo para definir la protección de funcionarios salientes. Sin embargo, según la información consignada, la custodia de Adorni habría sido dispuesta por decisión política del presidente Javier Milei y de su hermana, Karina Milei.

La situación judicial de Manuel Adorni

El ex jefe de Gabinete también fue beneficiado en la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal Gerardo Pollicita consideró suficiente la explicación presentada por su defensa el 20 de septiembre, que atribuyó el origen principal de sus ahorros a la liquidación de Bitcoin.

La defensa señaló que los fondos provenían de ocho direcciones que registraron actividad entre 2014 y 2018, antes de que Adorni ingresara a la función pública. La resolución se conoció antes de la llegada del papa León XIV a la Argentina.