La Federación Mundial de Salud Mental distinguió a la provincia para el período 2026-2029. El reconocimiento destaca la ampliación de la atención en hospitales generales, los dispositivos comunitarios y las políticas de prevención.

La provincia de Buenos Aires fue elegida Capital Mundial de la Salud Mental para el período 2026-2029. La distinción de la Federación Mundial de Salud Mental reconoce la transformación del sistema público y el Plan de Acción presentado por el gobierno bonaerense, que expone la reforma de la atención en salud mental y consumos problemáticos.

La elección, comunicada a fines de octubre, valoró un cambio en el modelo de cuidado: más capacidad para atender urgencias e internaciones en hospitales generales, fortalecimiento de los equipos territoriales y alternativas comunitarias frente a las internaciones prolongadas. El objetivo es integrar la salud mental al sistema general de salud y acompañar a las personas sin separarlas de su entorno.

La reforma de salud mental en la provincia de Buenos Aires

Fundada en 1948, la Federación Mundial de Salud Mental mantiene relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud y tiene estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. La entidad reconoció que la experiencia bonaerense se inscribe en las perspectivas internacionales que promueven una atención accesible, de calidad y con base comunitaria.

Al inicio de la gestión, solo 11 hospitales generales provinciales podían atender urgencias e internaciones por motivos de salud mental y consumos problemáticos. Actualmente, esa posibilidad se extendió a los 100 hospitales generales de la Provincia.

Para ampliar la respuesta hospitalaria, la cantidad de camas de internación en hospitales generales aumentó un 69,8 por ciento y se incorporaron más de 1.000 trabajadores y trabajadoras de salud mental a esas instituciones. También se pusieron en marcha mesas de salud mental en los 135 municipios, con el objetivo de fortalecer la articulación con el primer nivel de atención.

Más viviendas con apoyo y menos internaciones prolongadas

La política provincial busca reducir la dependencia de instituciones especializadas y ampliar el acompañamiento en los lugares donde viven las personas. En ese marco, las viviendas con apoyo pasaron de 74 en 2020 a 227 en 2026. Actualmente, 743 personas reciben acompañamiento en casas de la comunidad.

Por primera vez, el número de personas externadas e integradas a la comunidad supera al de quienes permanecen en sectores crónicos. Además, las internaciones en sectores de larga estadía se redujeron un 70 por ciento y se cerraron definitivamente 28 de los 35 pabellones de ese tipo en hospitales neuropsiquiátricos provinciales. Los espacios fueron reconvertidos en polos educativos y culturales abiertos a la comunidad.

El recurso humano dedicado a la prevención, el cuidado y el acompañamiento en salud mental creció un 37,5 por ciento. La red provincial cuenta con más de 200 dispositivos para abordar la salud mental y los consumos problemáticos, además de 33 nuevos centros comunitarios y más de 2.000 trabajadores y trabajadoras incorporados.

Prevención y participación de jóvenes

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, sostuvo que la salud mental debe integrarse al sistema sanitario y no funcionar por separado. La estrategia apunta a que la atención tenga presencia territorial y no quede concentrada en hospitales especializados.

La promoción y la prevención, especialmente entre niños, niñas y adolescentes, son otros ejes de la política. El programa La Salud Mental es entre todas y todos llegó a 635.000 estudiantes de 3.580 escuelas en los 135 municipios, mediante más de 79.000 encuentros con 26.000 grupos. Según los datos difundidos, el 94 por ciento de los estudiantes encuestados recomendaría los talleres.

La iniciativa propone espacios de escucha y diálogo, busca fortalecer los vínculos entre pares, evitar estigmas y detectar situaciones que requieren acompañamiento. En 2026 también se creó el Consejo Joven de Participación e Incidencia en Políticas Públicas de Salud Mental, donde estudiantes secundarios y universitarios, integrantes de centros de estudiantes y jóvenes de distintos espacios participan con propuestas.

Prevención del suicidio y próximos desafíos

La prevención del suicidio integra las prioridades provinciales. Más de 4.500 trabajadores y trabajadoras del Estado realizaron la formación bonaerense para abordar esta problemática en adolescencias y juventudes. Además, se elaboró una nueva guía clínica para equipos de urgencias, hospitales generales y atención primaria, y una guía para promover un tratamiento responsable del tema en los medios de comunicación.

La designación internacional no significa que el proceso de transformación haya concluido. El reconocimiento permitirá fortalecer el intercambio, la formación y la cooperación, además de compartir herramientas de gestión con gobiernos, provincias, municipios e instituciones.

La continuidad de las políticas está prevista en el segundo Plan Provincial Integral de Salud Mental 2026-2031. Entre sus objetivos figuran profundizar la desinstitucionalización, fortalecer la red pública de atención y cuidados, ampliar las respuestas ante el suicidio y los consumos problemáticos y promover la participación de personas usuarias, familias y organizaciones.