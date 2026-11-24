Jorge Sola anticipó que la medida incluirá un cese de actividades en todas las ramas de la economía y al transporte. La central definirá la fecha y la modalidad en una reunión de su consejo directivo.

La CGT confirmó que realizará un paro general antes de mediados de diciembre contra el Gobierno de Javier Milei. La medida incluirá un cese de actividades en los puestos de trabajo de todas las ramas de la economía y también alcanzará al transporte, anticipó el cotitular de la central sindical Jorge Sola.

“Antes de mediados de diciembre tenemos una medida de acción directa que va a ser el cese de actividades en los puestos de trabajo”, afirmó Sola. El dirigente indicó que el consejo directivo de la CGT se reunirá la semana próxima para resolver la fecha y las modalidades de la protesta.

El paro de la CGT también incluirá al transporte

Consultado sobre la participación del sector del transporte, que podría afectar los desplazamientos de millones de personas, Sola respondió: “Sí, claro”. De concretarse, será el quinto paro general contra la gestión de Milei desde su llegada al poder en 2023.

Al describir la situación laboral, el dirigente sostuvo que todas las provincias están “en rojo” por la caída de las pequeñas y medianas empresas y del empleo formal. Según señaló, alrededor de 350 mil empleos formales genuinos pasan a la informalidad, al monotributo o se pierden, una situación que, afirmó, genera “una caída del tejido social muy fuerte”.

Jorge Sola cuestionó al Gobierno por la situación laboral

Sola, quien también es secretario general del Sindicato del Seguro de Argentina, criticó a los funcionarios que sostienen que algunos trabajadores eligen ser monotributistas porque obtienen mejores salarios. También cuestionó la distancia que, a su juicio, existe entre el Gobierno y la realidad cotidiana de los trabajadores.

“Viven en Narnia estos muchachos. Alguna vez a Luis Caputo le dijeron que se acerque a un torno para ver el problema en la industria metalúrgica. El problema de esta gente es que no tienen una relación directa con la sociedad que representa. La relación directa no es la macroeconomía”, señaló.

El cotitular de la CGT afirmó que los funcionarios que buscan explicar lo que ocurre en la economía real están “disociados de la realidad”. En esa descripción incluyó al Presidente, al ministro de Economía y al titular del área de Desregulación.

La crítica de la CGT a los dichos sobre el consumo

El dirigente también cuestionó al ministro de Economía por afirmar que los trabajadores van a ver casas o autos para comprar. “Cuando le preguntás a la gente común, tus laburantes, qué es lo primero que compra, te dicen: 'comida'”, expresó.

“No es como dice el ministro de Economía, que dice que van a ver casas o autos. ¿En qué país viven? Lo invito a Venado Tuerto, el corazón productivo de la Argentina, que venga a preguntarle a la gente”, agregó Sola.