El jefe de Gabinete presentará el Informe 146, con respuestas sobre el dólar previsto para 2027, la evolución de las empresas empleadoras y el destino de miles de obras públicas.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentará este miércoles ante el Congreso el Informe 146, que reúne respuestas oficiales sobre la marcha de las políticas macroeconómicas, el empleo y el reordenamiento de la infraestructura estatal.

El documento aborda, entre otros temas, las proyecciones del Presupuesto 2027, el comportamiento del tipo de cambio, la evolución del entramado empresarial y el estado de las obras públicas en las provincias.

La proyección del dólar para diciembre de 2027

El proyecto de Presupuesto 2027 fija una pauta oficial de 1.847,60 pesos por dólar para diciembre de ese año. La cifra se ubica por debajo de la mediana de 2.008,50 pesos estimada para el mismo período por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central en octubre de 2026.

Ante las consultas de legisladores sobre el efecto de un tipo de cambio un 10 o un 20 por ciento mayor al presupuestado en los intereses, la deuda en moneda extranjera y el resultado financiero, el Ministerio de Economía no presentó simulaciones numéricas. Argumentó que las proyecciones aduaneras se realizan en dólares corrientes, por lo que “un cambio en el tipo de cambio nominal tiene una relación directa con la valuación de los recursos en pesos”.

En paralelo, el Palacio de Hacienda defendió la apertura comercial y afirmó que busca “ampliar la oferta de bienes, mejorar las condiciones de competencia y reducir los costos de producción”.

Empresas empleadoras y cambios en los registros

El informe también detalla la evolución de las empresas empleadoras inscriptas en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Según la respuesta oficial, las bajas brutas se mantienen estables, en torno a 7.700 empresas por mes, un nivel similar al de años anteriores.

El Gobierno atribuyó la menor variación neta a un ritmo más lento de creación de nuevas firmas y al impacto normativo de la Ley 27.742. También señaló que el Padrón de Trabajadores Independientes con Colaboradores (PADIC) permite desarrollar actividades con hasta tres colaboradores sin relación de dependencia. Por ese motivo, esos emprendimientos no se registran como nuevas altas de empleadores en el SIPA.

Además, el Ejecutivo informó que prorrogó hasta el 30 de junio de 2027 la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y de la aplicación de medidas cautelares por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La medida, indicó, apunta a amortiguar el impacto financiero sobre las pequeñas y medianas empresas.

Obra pública: el destino de 2.339 proyectos

En materia de infraestructura, el documento ratifica el reordenamiento de una cartera original de 2.339 proyectos de obra pública nacional. De ese total, 1.683 obras fueron rescindidas o dadas de baja de manera definitiva, mientras que 199 siguen bajo gestión y financiamiento directo del Tesoro Nacional.

Otras 457 obras fueron transferidas a provincias y municipios mediante acuerdos marco de colaboración bilateral. Tras la firma de esos convenios, los gobiernos subnacionales quedaron a cargo de establecer los cronogramas de ejecución y financiar los proyectos traspasados.