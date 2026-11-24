Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 3 min de lectura

La iniciativa de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA generó cuestionamientos del Gobierno nacional y recibió el respaldo de Florencia Saintout, Myriam Bregman y H.I.J.O.S. La Plata.

El homenaje al exlíder del Ejército Revolucionario del Pueblo, Mario Roberto Santucho, previsto en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, provocó una fuerte discusión pública. La iniciativa recibió críticas del Gobierno nacional y también sumó adhesiones de dirigentes políticos y organizaciones.

Entre quienes respaldaron la propuesta están Florencia Saintout, militante de La Cámpora y presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, y referentes de izquierda. Saintout también fue decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.

Florencia Saintout defendió el debate en la universidad pública

Saintout cuestionó que el Gobierno nacional destine esfuerzos a impedir el homenaje, mientras, según planteó, miles de familias trabajadoras tienen dificultades para llegar a fin de mes. También reivindicó el lugar de la universidad pública como espacio de discusión y formación crítica.

"Mientras miles de familias trabajadoras tienen dificultades para llegar a fin de mes, el Gobierno nacional dedica sus esfuerzos a impedir un homenaje a Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA".

La funcionaria bonaerense agregó: "bienvenido sea el debate que propone la universidad pública. Su tarea es justamente esa: formar pensamiento crítico, recuperar nuestra historia y discutir incluso sus capítulos más complejos".

Para Saintout, "lo que está en juego" es "la memoria histórica". Y concluyó: "Una sociedad que pierde la capacidad de relacionar su pasado con su presente también pierde la posibilidad de transformar su futuro".

Myriam Bregman y H.I.J.O.S. La Plata respaldaron el homenaje

La referente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, calificó como una "reacción brutal" las críticas oficialistas. Aclaró que no comparte la estrategia política de Santucho y señaló que el exdirigente está desaparecido y que su cuerpo permanece oculto.

"Demás está aclarar que no comparto la estrategia política de Santucho. Sí es necesario señalar que está desaparecido, que su cuerpo permanece oculto hasta el día de hoy, como una forma macabra de perpetuar el mensaje y el dolor. Los Santucho son una familia diezmada".

Bregman sostuvo que "es legítimo homenajear a un desaparecido que vivió toda su vida como un revolucionario, a alguien que se la jugó por transformar la sociedad". También afirmó que existe una sobreactuación para impedir referencias y debates sobre las aspiraciones de transformación social de las décadas de 1960 y 1970.

"Estamos asistiendo a una sobreactuación que tiene como objetivo impedir que se cuele cualquier referencia, discusión o aspiración que remita a esa ambición de transformación social radical de los años '60 y '70, de la que fue parte toda una generación en la Argentina y en el mundo para liberarnos de las cadenas del imperialismo, terminar con la explotación y la opresión".

La agrupación H.I.J.O.S. La Plata también se manifestó en favor de la iniciativa. Advirtió que la postura del Gobierno busca impedir homenajes "a quienes se comprometieron con las luchas populares y cuyos cuerpos hoy continúan desaparecidos".

En un mensaje difundido en sus redes sociales, la organización agregó: "No les basta con destruir la soberanía nacional, para subordinar nuestro destino al imperio norteamericano, con un servilismo que supera con creces al de la mismísima dictadura".