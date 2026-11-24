Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

Esteban Leguízamo y Carlos Zamparolo dejaron sus cargos en el organismo, golpeado por las internas del Gobierno y la falta de fondos. Verónica Pérez y Elizabeth Osterberg asumirán la conducción, mientras crece la preocupación por la atención a jubilados.

La crisis financiera y las disputas internas del Gobierno provocaron la salida de la cúpula del Pami. Esteban Leguízamo y Carlos Zamparolo, señalado como una figura de peso en el organismo, presentaron sus renuncias durante el lunes feriado.

El recambio se suma a la salida del exviceministro de Salud Guido Giana, quien también dejó su cargo en medio de las tensiones políticas y del deterioro financiero de la obra social de los jubilados.

La falta de fondos golpea la atención del Pami

El organismo atraviesa dificultades para sostener sus prestaciones desde que el Gobierno eliminó el impuesto PAIS, una fuente de financiamiento. El ministro de Economía, Luis Caputo, había prometido compensar esos ingresos con aportes del Tesoro, pero esos recursos no llegaron. Semanas atrás, el Pami recibió bonos, aunque la crisis continuó.

La falta de pagos ya provocó el cierre de clínicas que atendían a jubilados. Entre los casos mencionados figura una clínica del Pami en Lanús, en un contexto de preocupación por el impacto sobre la atención en el Conurbano. También se advierten dificultades para conseguir turnos y medicamentos.

Nueva conducción y disputa interna en el organismo

La conducción quedará a cargo de las doctoras Verónica Pérez y Elizabeth Osterberg, vinculadas al asesor presidencial Santiago Caputo, cuya influencia en el manejo del organismo venía en aumento.

La salida de Leguízamo y Zamparolo también fue impulsada, según la información disponible, por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y por Rodrigo Lugones, hijo del ministro de Salud y con injerencia en el área.

La deuda pendiente y la incertidumbre por los prestadores

Más allá de la interna, el problema central sigue siendo la falta de recursos. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, no habría enviado los fondos que Caputo había comprometido. Un funcionario de la gestión saliente resumió la incertidumbre con una frase:

“No se sabe donde termina el Pami”

El recambio también abre interrogantes sobre la relación con la red de prestadores, laboratorios y profesionales que trabajan con el organismo. Zamparolo representaba, de algún modo, a ese entramado, por lo que su salida suma incertidumbre sobre la continuidad de los servicios.

En sectores políticos del Gobierno temen que las dificultades de los jubilados para acceder a turnos y remedios se conviertan en un costo electoral el año próximo. En 2023, ese segmento votó mayoritariamente por el candidato libertario.