Las jornadas negativas en los mercados profundizaron las dudas sobre el rumbo económico y la continuidad del ministro. El riesgo país superó los 1.000 puntos y crecen las diferencias dentro del equipo económico.

Las sucesivas jornadas negativas en los mercados encendieron alarmas dentro del Gobierno y reavivaron los interrogantes sobre el futuro del programa económico. El analista Ignacio Fidanza sostuvo que algunos funcionarios admiten, aunque con resistencia, que el tiempo de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía podría haberse agotado.

“Hay gente en el Gobierno que reconoce a regañadientes que el tiempo de Toto Caputo está agotado, es muy difícil recrear expectativas con este ministro”, dijo Fidanza. El escenario se agravó con el riesgo país por encima de los 1.000 puntos y la incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir este martes.

Las opciones económicas que se discuten en el Gobierno

Según el análisis, preocupa la postura del presidente Javier Milei frente a la crisis. “No quiere hacer nada. Dice que hay que aguantar, esto se va a acomodar y que hay que atarse al mástil”, señaló Fidanza. Al mismo tiempo, algunos aliados advierten que “pueden perder las elecciones”.

Dentro del oficialismo hay distintas posiciones sobre cómo responder a la presión financiera. “Las opciones básicas son cepo o devaluación, pero en el medio hay un montón de posibilidades”, planteó Fidanza, quien describió un contexto marcado por la desconfianza y por una realidad económica adversa.

Las tensiones entre Caputo, Bausili y Quirno

En algunos sectores del Gobierno ya se analiza una eventual salida de Caputo y se menciona como posible alternativa al actual canciller, Pablo Quirno. Fidanza afirmó que, además de los problemas macroeconómicos, hay dificultades en el equipo económico y una relación tensa entre Caputo, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y Quirno.

“En medio de este problema macroeconómico que tiene el Gobierno, hay problema en el equipo económico, están peleados y con mal diálogo Toto Caputo con Bausili y con Quirno entre los tres, está cruzada de desconfianza esa relación”, dijo. También advirtió que una salida del ministro “seria un golpe para Milei”, quien “defiende a Toto Caputo internamente”.

El impacto de una eventual salida del ministro

Fidanza señaló que el reemplazo de Caputo tendría que contar con experiencia y un equipo sólido para evitar una reacción negativa. “Si el reemplazo no es un economista realmente de fuste, con un equipo importante, se va a leer como que se escapó de un momento complicado. Va a prevalecer la lectura de que esto está tan mal que el ministro se fue, sobre todo en los mercados que es donde ellos están mirando”.

El analista también vinculó el aumento de la desconfianza con la derrota de Donald Trump y con las limitaciones que, según indicó, enfrenta el Tesoro de Estados Unidos como prestamista de última instancia. “Trump perdió, el Congreso avanza sobre Bessent, el prestamista de última instancia que era el Tesoro de Estados unidos está más constreñido”, expresó.

La falta de reservas, un problema de fondo

Fidanza sostuvo que la crisis llegó lejos de las elecciones y remarcó que la falta de reservas es el principal problema estructural. “El problema de fondo es que no hay reservas”, afirmó.

Como referencia, indicó que durante este año ingresaron 16.000 millones de dólares, pero quedó acumulado poco menos de la mitad en reservas. En contraste, mencionó que Brasil cuenta con 365.000 millones de dólares y México con 256.000 millones. “Eso te da fortaleza de verdad. Acá no acumulan reservas”, concluyó.