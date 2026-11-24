Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 3 min de lectura

ATE Garrahan denunció que el Consejo de Administración dispuso medidas disciplinarias contra 38 trabajadores por las protestas de octubre de 2025. La Dirección del hospital defendió las sanciones y sostuvo que busca proteger el funcionamiento de la institución.

El Hospital Garrahan atraviesa una nueva escalada de tensión tras la decisión del Consejo de Administración de aplicar medidas disciplinarias a trabajadores de distintos sectores. Alejandro Lipcovich, secretario general de la junta interna de ATE Garrahan, denunció un episodio de "vaciamiento" e "intimidación".

"Se desató un enorme conflicto. Recién ingresamos a pesar de que las autoridades no querían dejarnos ingresar", manifestó el dirigente sindical. Según detalló, el personal tomó conocimiento de "una resolución terrible con 10 despidos y 29 suspensiones que involucran a trabajadores y trabajadoras de todos los sectores del hospital”.

Las sanciones a trabajadores del Hospital Garrahan

Lipcovich calificó las medidas como "un castigo revanchista por las protestas que hicieron el año pasado" y cuestionó el procedimiento administrativo. "Nos hicieron un sumario trucho", afirmó. También sostuvo que la Justicia no encontró irregularidades en la actuación de los empleados: "Comodoro Py dijo que no había ningún delito en las protestas que hicimos".

El referente de ATE planteó que las sanciones exceden una cuestión disciplinaria y las vinculó con el futuro del hospital. "Esta resolución busca despejar el camino para un vaciamiento del Garrahan que continúa bajo otra forma respecto al año pasado", expresó. Además, señaló: "No nos perdonan que sigamos denunciando los manejos que hacen las autoridades del hospital".

La postura de ATE y de los profesionales del Garrahan

Sobre el vínculo con la conducción hospitalaria, Lipcovich aseguró que "con las autoridades la situación es la peor. Jamás reciben a los trabajadores ni dan una respuesta". Luego agregó: "Quieren generar un clima de intimidación".

Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), también se pronunció sobre el conflicto y defendió la labor del equipo de salud. "Defendemos nuestros puestos de trabajo dignamente. Tenemos derecho a trabajar y una vida digna, tenemos derecho a ejercer la vocación de servicio que tenemos hacia nuestros pacientes. Son los únicos a los que nosotros nos volcamos", expresó.

Lezana remarcó la decisión de los trabajadores de sostener sus reclamos y la defensa de la institución: "Hay una fuerza que no pueden vencer y es la convicción que tenemos de defender el hospital".

Qué medidas notificó el Consejo de Administración

Las notificaciones fueron firmadas por Mariel Sánchez, César Avellaneda y Jorge Menehem, y alcanzaron a 38 profesionales y técnicos. La nómina incluye 10 pedidos de cesantía, uno de los cuales se haría efectivo de manera inmediata; nueve trabajadores con tutela gremial, para quienes se requeriría el desafuero sindical antes de aplicar una sanción; y suspensiones para el resto.

Las medidas están relacionadas con las protestas realizadas en octubre de 2025 en las oficinas de la Dirección Médica, durante los reclamos por mejoras salariales dirigidos al gobierno de Javier Milei.

La respuesta oficial de la conducción del hospital

La Dirección del Garrahan respaldó el accionar disciplinario mediante un comunicado. La conducción afirmó que hace un año "un grupo de sindicalistas malintencionados tomaron las oficinas de la Dirección Médica" y calificó el hecho como de "gravedad absoluta". También sostuvo que fue impulsado bajo "el mismo modus operandi de siempre: instalando el caos con fines meramente políticos".

En su comunicado, la dirección manifestó que "en el Nuevo Garrahan no hay lugar para quien quiere destruirlo" y advirtió que sancionará a quienes perjudiquen el funcionamiento del establecimiento. Además, aseguró que el hospital "transita un período de crecimiento e inversión sin precedentes y cada día está más cerca de ser el mejor hospital de América Latina".