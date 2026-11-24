Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 3 min de lectura

Un libro reúne escritos privados de Jorge Mario Bergoglio, en los que relató experiencias vinculadas con el demonio y una etapa de profunda desolación entre 2021 y 2022. La obra, autorizada por León XIV, se publica en cinco idiomas y llegará a 94 países.

El papa Francisco aseguró en sus escritos privados que había visto al diablo en distintas oportunidades y que incluso había escuchado su voz. También describió una crisis espiritual que se extendió durante casi dos años de su pontificado.

Las anotaciones integran el libro El diario personal del Papa Francisco, elaborado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, amigo íntimo de Bergoglio y prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Los textos permanecieron inéditos hasta ahora, un año y medio después de la muerte del pontífice, ocurrida en abril de 2025.

Fernández recopiló apuntes que Francisco había escrito en una agenda personal, conservada desde sus años en Buenos Aires y llevada después a su residencia de Santa Marta, en el Vaticano. La publicación fue autorizada por el papa León XIV.

Qué escribió Francisco sobre sus visiones del diablo

“He visto al diablo”, escribió Bergoglio. En sus notas mencionó al menos dos episodios: uno en el que afirmó haberlo visto “desde el coche” y otro en el coro de una iglesia, durante una misa. También recordó “sus ojos amenazantes” y registró que percibía su presencia en distintos momentos de su pontificado.

Entre esas situaciones señaló su viaje a Chile de 2018, en medio del escándalo por los abusos sexuales, y el ejercicio de sus funciones al frente de la Curia romana. En otro pasaje, dejó una frase breve: “Oí claramente la voz del diablo”.

Una anotación fechada el 7 de junio de 2018 describe una experiencia que lo aterrorizó:

“Anoche vi la entrada del infierno. La seducción pagana con todas sus fuerzas. Me aterró… La seducción pagana es fuerte, pero en ella no cabe la esperanza”

El rosario y la crisis espiritual de Bergoglio

El entonces jefe de la Iglesia Católica contó que rezaba el rosario para enfrentar lo que interpretaba como tentaciones del demonio. “La Virgen me salvó”, escribió al referirse a su lucha contra esa fuerza.

Fernández explicó que Francisco registró estas experiencias en varias ocasiones y que volvió a mencionar al demonio en el último párrafo de su diario, al hacer un balance de su vida. Los escritos también dan cuenta de una crisis espiritual entre comienzos de 2021 y 2022, período que coincidió con un deterioro de su salud.

Francisco vinculó esa etapa con “los ataques decisivos de las fuerzas del mal” y la describió con expresiones como “aridez, desolación, época oscura”. En sus apuntes también relató un encuentro con Jesús mientras estaba en una capilla: “Sonrió... Sentí la mirada misericordiosa de Jesús”.

El diario personal del Papa Francisco: publicación y contenido

Según Fernández, la superación de aquella crisis quedó reflejada en dos documentos publicados durante los últimos años del pontificado: la exhortación apostólica C'est la confiance, de 2023, y la encíclica Dilexit nos, de 2024.

El cardenal adelantó además que el diario incluye quejas de Francisco sobre algunas personas argentinas, aunque no identificó a quiénes ni detalló el contenido. “No faltan detalles interesantes, como cuando cuenta una conversación con (Angela) Merkel o se queja de algunos argentinos o de personas ya muertas”, expresó Fernández.

El libro tiene 160 páginas y se publica en cinco idiomas, con edición de Penguin Random House y distribución prevista en 94 países.