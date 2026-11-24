Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 5 min de lectura

En las próximas audiencias comenzará la lectura del requerimiento de elevación a juicio, que atribuye a Cristina y Máximo Kirchner el rol de coautores de lavado de dinero. La acusación describe un circuito que habría canalizado fondos a través de los hoteles de la familia y empresas vinculadas a Lázaro Báez.

En las próximas audiencias del juicio por los casos Los Sauces-Hotesur comenzará la lectura de las operaciones de lavado de dinero que, según la acusación, se realizaron a través de los hoteles de la familia Kirchner.

Los fiscales reconstruyeron lo que definieron como la etapa de retorno de una matriz de corrupción estatal: un mecanismo societario, contable y financiero por el que una parte de los fondos públicos presuntamente obtenidos mediante irregularidades en contratos de obra vial en Santa Cruz habría regresado al patrimonio de Cristina Kirchner y su hijo Máximo, bajo la fachada de ingresos legítimos de la actividad hotelera.

El papel de la expresidenta, sus decisiones y documentos firmados por el diputado nacional integran el núcleo de la acusación, que también alcanza a Lázaro Báez. Según el requerimiento de elevación a juicio, de 339 páginas, Cristina y Máximo Kirchner fueron acusados como coautores del delito de lavado de dinero.

La acusación por lavado de dinero en Los Sauces-Hotesur

Para el Ministerio Público Fiscal, la maniobra funcionó como un rompecabezas articulado con Báez. Entre 2003 y 2015, desde el Poder Ejecutivo le habrían adjudicado de manera discrecional casi el 80 por ciento de las obras viales de Santa Cruz, por más de 46.000 millones de pesos, equivalentes a 685.000 millones de pesos a valores actualizados.

El objetivo, según la Fiscalía, era “mezclar ganancias ilícitas con ingresos reales de turistas y permitir que la ex familia presidencial declarara esos fondos ante la AFIP y la Oficina Anticorrupción sin despertar sospechas”.

En la página 84 del requerimiento se sostiene: “los ex presidentes montaron una matriz de corrupción en distintas áreas del Estado, con el objeto de enriquecer ilegítimamente a Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, a expensas del erario público, antecedente necesario y buscado del propio enriquecimiento personal de la familia Kirchner, que como se ha dicho, se instrumentó mediante distintos mecanismos de reciclaje de dinero a través de la actividad inmobiliaria y hotelera”.

Las compras de hoteles y el origen de los fondos

Los investigadores describieron un circuito de blanqueo dividido en cuatro etapas entre 2008 y 2013. La primera habría consistido en adquirir establecimientos hoteleros en Santa Cruz, para lo cual la familia necesitaba disponer previamente de dinero líquido “en blanco”.

De acuerdo con la acusación, parte de esos fondos provino de negocios con Báez. Entre 2007 y 2009, empresas del empresario, principalmente Austral Construcciones y Epelco, compraron diez propiedades en Río Gallegos por 15.103.096,50 pesos y otorgaron un préstamo de 8.329.596,50 pesos. El acreedor de ese préstamo, según el requerimiento, fue omitido en las declaraciones juradas de Néstor Kirchner.

A esos montos se sumaron cuatro créditos preferenciales del Banco de Santa Cruz por 10.277.933,82 pesos, concedidos a la misma tasa que la entidad pagaba por los plazos fijos utilizados como garantía, y la reventa de tierras fiscales en El Calafate por dos millones de dólares, a cuarenta veces su valor original.

Hotesur, Valle Mitre y los contratos bajo sospecha

Con esa liquidez, los Kirchner compraron la hostería Las Dunas por 700.000 dólares, en febrero de 2008, y la totalidad de las acciones de Hotesur S.A., propietaria del Hotel Alto Calafate, por 4.900.000 dólares, en noviembre de ese año.

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques sostuvieron que las etapas siguientes demostrarían que los exmandatarios “jamás tuvieron intención de dedicarse al negocio turístico sino de utilizar los inmuebles como vehículos de reciclaje”.

Según la acusación, tres días después de adquirir Hotesur, la empresa quedó sin actividad comercial y sin empleados. La administración y explotación del Alto Calafate y de Las Dunas fue cedida a Valle Mitre, una sociedad “de estantería” que habría sido facilitada por el escribano Ricardo Albornoz y controlada por Báez. Hasta entonces, la firma solo había explotado un pequeño restaurante y no tenía experiencia hotelera. La intermediación, según los fiscales, evitaba que las constructoras contratistas del Estado giraran dinero directamente a los expresidentes.

Entre 2008 y 2015, nueve empresas del grupo de Báez habrían inyectado más de 86,5 millones de pesos en Valle Mitre mediante contratos que la Fiscalía calificó como simulados.

Alquileres hoteleros y retornos a la familia Kirchner

Entre los acuerdos cuestionados se mencionaron alquileres masivos de habitaciones en hoteles de El Calafate para alojar, supuestamente, a trabajadores viales que realizaban tareas en rutas ubicadas a más de 400 kilómetros. También se investigaron reservas de salones para presuntos eventos de YPF que la petrolera desconocía, además de contratos de consultoría y marketing que los fiscales consideraron ficticios.

La Fiscalía afirmó que Valle Mitre operaba intencionalmente “a pérdida”, con un saldo negativo superior a 6,1 millones de pesos. Así, la firma habría absorbido los gastos de sueldos, proveedores e impuestos, definidos por los investigadores como el “costo del lavado”, y luego transferido dinero a la familia Kirchner.

En la cuarta etapa, según la acusación, los fondos regresaban a los exmandatarios como cánones de alquiler desproporcionados frente a la rentabilidad real del mercado. Hotesur había registrado una ganancia neta anual de 469.866,66 pesos durante el último año bajo sus anteriores propietarios. Sin embargo, el contrato con Valle Mitre estableció un pago cercano a medio millón de pesos mensuales, lo que habría permitido a la firma de los Kirchner ganar doce veces más sin asumir riesgos comerciales.

Un mecanismo similar se habría aplicado en Las Dunas. Allí, el alquiler aumentó un 1.440 por ciento y llegó a 177.172 pesos mensuales, luego de que la hostería fuera ampliada seis veces sin autorización municipal.

Entre 2008 y 2013, Valle Mitre transfirió a los Kirchner al menos 28.597.624 pesos por el Hotel Alto Calafate y 6.909.708 pesos por Las Dunas. Finalmente, según la acusación, integrantes de la familia retiraban los fondos de las cuentas de Hotesur bajo la figura de supuestos “créditos” personales, en lugar de utilizar los mecanismos legales para distribuir dividendos.