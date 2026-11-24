Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

La Libertad Avanza buscará acordar una estrategia para el Presupuesto 2027, la reforma política y los cambios en la carta orgánica del Banco Central. También habrá una reunión entre Javier Milei y el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, y se oficializaron cambios en la conducción del PAMI.

Los principales referentes de La Libertad Avanza se reunirán este martes a las 13 en la Casa Rosada para definir una estrategia común ante la agenda parlamentaria. El encuentro de la mesa política se realizará en la última semana de sesiones ordinarias, con proyectos centrales para el Gobierno en el Congreso.

Entre las iniciativas que buscarán impulsar figuran el Presupuesto 2027, la reforma política —que incluye la suspensión de las PASO— y la reforma de la carta orgánica del Banco Central.

La UCR cuestionó el recorte a las universidades en el Presupuesto 2027

En paralelo al debate presupuestario, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) pidió a los legisladores nacionales que rechacen "el recorte sobre las Universidades Nacionales que consolida el Presupuesto 2027" tal como fue enviado por el Poder Ejecutivo.

"No hay país que se desarrolle sin Universidad pública y sin un sistema científico tecnológico innovador y al servicio del futuro", afirmó Leonel Chiarella, presidente del Comité Nacional de la UCR. La fuerza sostuvo que la iniciativa contempla "un 34% menos de los recursos que las universidades necesitan para funcionar según solicitó el Consejo Interuniversitario Nacional".

"El cumplimiento de la ley con mayor respaldo social de los últimos años, no es una opción de gestión: debe reflejarse en el Presupuesto Nacional", agregó el partido.

Debate por el homenaje a Santucho en la UBA

En medio de la polémica por el homenaje a Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, el diputado nacional Sebastián Galmarini, de Unión por la Patria, cuestionó la polarización de las posiciones. El Gobierno había advertido a las autoridades universitarias sobre posibles consecuencias penales por la realización del acto.

"Cada postura acusa a la otra de actuar contra la democracia, y eso empobrece la discusión. Creo que recuperar nuestra historia es necesario para comprenderla y no repetir errores. Este debate debe ser compatible con no justificar ninguna forma de violencia política en democracia", publicó Galmarini en su cuenta de X.

El legislador también expresó: "No hubo 'dos demonios': No aceptemos debates tergiversados, ni falsificación de fechas ni contextos, ni provechos coyunturales. Es demasiado doloroso. Romantizar la violencia es un problema. Venga de donde venga".

Cambios en la conducción del PAMI y agenda en Casa Rosada

El Gobierno oficializó la salida de Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo como director y subdirector ejecutivo del PAMI, respectivamente. Ambos ocupaban esos cargos desde el inicio de la gestión de Javier Milei. En su reemplazo fueron designadas Verónica Gabriela Pérez, abogada y escribana cercana a Santiago Caputo, y Elizabeth Ana Osterberg, médica con una extensa trayectoria en el organismo.

La agenda presidencial incluye además una reunión de Javier Milei con el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, prevista para las 11 en la Casa Rosada. Participarán también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno.

Por su parte, el vocero Adrián Ravier brindará su habitual conferencia de prensa este martes a las 15 en la Casa Rosada.