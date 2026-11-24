Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

Legisladores peronistas presentaron una denuncia penal contra el gobernador Leandro Zdero, el ministro Luis Caputo y el titular de Hacienda provincial, José Abraam. Sostienen que se reestructuraron y ampliaron deudas por más de 446 mil millones de pesos sin autorización de la Legislatura.

Diputados del peronismo chaqueño denunciaron penalmente al gobernador Leandro Zdero, al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y al ministro de Hacienda provincial, José Abraam. La presentación cuestiona operaciones de crédito que, según los legisladores, elevaron la deuda de Chaco sin contar con autorización legislativa.

El diputado provincial y exministro de Economía Santiago Pérez Pons afirmó que la Constitución chaqueña exige una ley aprobada por dos tercios para endeudar a la provincia. “La Constitución del Chaco es clara: para endeudar a la provincia hace falta una ley aprobada por dos tercios. Esa ley nunca existió”, sostuvo.

La denuncia por la deuda de Chaco y la autorización legislativa

Los legisladores advirtieron que, como consecuencia de los compromisos asumidos, en 2027 el Gobierno nacional descontaría al Chaco más de 336 mil millones de pesos de coparticipación. “Es plata que va a faltar para salarios, salud y obra pública”, dijo Pérez Pons.

La denuncia describe dos operaciones entre el gobierno de Zdero y el Ministerio de Economía nacional. La primera se originó en un anticipo financiero de 120 mil millones de pesos otorgado en 2025, que no pudo ser cancelado durante ese año.

Los anticipos financieros y los vencimientos hasta 2027

Ante la falta de pago, ambas partes firmaron un convenio que convirtió la asistencia en una operación de crédito público por más de 76 mil millones de pesos, con vencimientos extendidos hasta junio de 2027.

La segunda operación ocurrió el 1 de abril de 2026, cuando el Gobierno nacional otorgó a Chaco un anticipo financiero de hasta 400 mil millones de pesos. El acuerdo establecía que los fondos estaban “destinado[s] a atender necesidades transitorias de financiamiento” y debían reintegrarse “dentro del Ejercicio Fiscal en curso”.

El impacto de la deuda sobre la coparticipación chaqueña

De acuerdo con la presentación, en agosto Zdero incorporó ese monto a la deuda previa y sumó un saldo neto superior a 476 mil millones de pesos al stock de deuda pública provincial.

Los diputados señalaron que la operación contempló diferir 343.263.648.484 pesos hasta los ejercicios de 2027 y 2028, con afectación de recursos coparticipables como garantía y mecanismo de cobro.