El Índice de Confianza en el Gobierno avanzó un 4,1% y llegó a 2,04 puntos, aunque el resultado interanual mostró una caída del 17,5%. La suba se concentró entre los varones y los mayores de 50 años.

La confianza en el Gobierno de Javier Milei registró una leve mejora en noviembre: el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) subió un 4,1% y alcanzó los 2,04 puntos, según la medición de la Universidad Torcuato Di Tella. Sin embargo, el avance no fue uniforme: el indicador creció entre los varones y los mayores de 50 años, pero retrocedió entre las mujeres y los grupos más jóvenes.

Desde abril, el ICG se mantiene alrededor de los dos puntos, con variaciones leves dentro del margen de error del sondeo. En la comparación con noviembre del año pasado, el índice cayó un 17,5%.

Confianza en Milei: diferencias por género y edad

La brecha de género, presente desde el inicio de la gestión, se amplió durante noviembre. Entre los varones, la confianza aumentó un 8,7% frente a octubre y llegó a 2,35 puntos. Entre las mujeres, en cambio, bajó un 2% y se ubicó en 1,70 puntos, una diferencia de 0,65 puntos.

El indicador también retrocedió entre los jóvenes de 18 a 29 años, uno de los sectores que históricamente mostró mayor apoyo a Milei: cayó un 6,2%, hasta los 2,23 puntos. En el grupo de 30 a 49 años, la baja fue del 7,2% y el índice quedó en 1,82 puntos. La única mejora por edad correspondió a los mayores de 50 años, con una suba del 21,7% que llevó la medición a 2,20 puntos.

El interior lideró la confianza en el Gobierno

Por región, el interior del país volvió a mostrar el nivel más alto, con 2,27 puntos y un incremento del 6,3% respecto de octubre. En la ciudad de Buenos Aires, el índice avanzó un 3,7% y llegó a 1,95 puntos. En el Gran Buenos Aires, cayó un 1,4% y quedó en 1,59 puntos. La distancia entre el interior y el conurbano se amplió por segunda medición consecutiva.

El ICG es elaborado desde noviembre de 2001 por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, a través de la consultora Poliarquía, y suele considerarse un indicador del desempeño electoral de los oficialismos. Los 2,04 puntos de noviembre equivaldrían a una proyección de voto del 40,8%.

El ICG de Milei frente a otras gestiones

En el mes 35 de su mandato, Milei superó los registros de Mauricio Macri, que tenía 1,77 puntos a la misma altura de su gestión, y de Alberto Fernández, con 1,19. En cambio, el índice quedó por debajo de los niveles alcanzados en ese momento por Néstor Kirchner y durante el primer gobierno de Cristina Kirchner.

El Gobierno buscará esta semana avanzar en el Senado con la media sanción a la suspensión de las PASO. La iniciativa forma parte de una estrategia con la que el oficialismo apunta a profundizar las diferencias dentro del peronismo y dificultar un acuerdo para presentar una candidatura única.