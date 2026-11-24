Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 4 min de lectura

Referentes de las principales corrientes del PJ compartirán un seminario con dirigentes radicales, de la Coalición Cívica y un exintegrante del PRO. La actividad, bajo la consigna “Coordinar para ganar”, analizará experiencias internacionales y posibles acuerdos democráticos.

En plena interna del peronismo y ante la probable suspensión de las PASO, dirigentes de las principales corrientes del PJ participarán este viernes de un seminario junto a referentes de la UCR, la Coalición Cívica y un exintegrante del PRO. La actividad se realizará en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y tendrá como consigna “Coordinar para ganar”.

Los organizadores plantean que el encuentro busca analizar experiencias de países donde frentes amplios lograron imponerse a candidatos de derecha. En la previa, los participantes aclararon que todavía falta para pensar en una eventual confluencia electoral.

Quiénes participarán del seminario sobre coordinación política

Por el Movimiento Derecho al Futuro, espacio liderado por Axel Kicillof, estará el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, uno de los aspirantes a la gobernación. El massismo estará representado por el diputado Guillermo Michel, referente del peronismo federal y recientemente elegido por Cristina Kirchner para integrar el Consejo de la Magistratura. Por el sector de la expresidenta participará la senadora Juliana Di Tullio.

También fueron convocados el radical Martín Lousteau, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Emilio Monzó, exarmador del PRO que en el último tiempo se vinculó con Miguel Pichetto.

Experiencias internacionales contra la extrema derecha

“¿Por dónde debería comenzar la coordinación del campo democrático?” es la pregunta que funcionará como disparador. Los expositores analizarán triunfos frente a la extrema derecha en otros países y debatirán si es posible “replicar los distintos modelos de articulación política” en la Argentina.

La convocatoria sostiene que “El desafío no puede limitarse a frenar a Milei: es necesario construir alternativas políticas y sociales para competir y ganar”. La actividad es organizada por el Centro RA, Democracia en Red, la Fundación Argentina Porvenir y Le Monde Diplomatique.

Entre los invitados internacionales estarán los diputados brasileños del PT Paulo Teixeira y Wadih Damous; Anita Sperenyi, estratega de Péter Magyar en Hungría; Ravia Sahai, responsable territorial de la campaña de Zohran Mamdani en Nueva York; y Michelle Mayorga, integrante del equipo de Gina Hinojosa, gobernadora electa de Texas.

Qué dijeron los dirigentes sobre un posible frente electoral

El panel de cierre, titulado “¿Cómo coordinar una mayoría democrática?” en Argentina, reunirá a Katopodis, Michel, Di Tullio, Ferraro, Monzó y Lousteau. Un referente del Movimiento Derecho al Futuro consideró que el encuentro se da en un escenario de malestar social y planteó el desafío de traducirlo en una propuesta política.

“El ciclo de Milei está agotado y eso rebota al interior del peronismo y más allá. Empieza a haber un desafío para la oposición, y es ver cómo se articula el malhumor social sin signo partidario en una propuesta política. Ahí hay más preguntas que respuestas”, afirmó. “Está bueno empezar a encarar diálogos transversales más allá de los limites partidarios, porque las derechas en el mundo tienen que enfrentar coaliciones mucho más amplias que las tradiciones políticas. Hay señales en varios lugares del mundo de que hay algo que se está moviendo y el que no toma riesgos no gana”, agregó.

Cerca de Sergio Massa definieron la actividad como una “primera aproximación” y señalaron que podría tener consecuencias más adelante. “Entre nosotros hablamos permanentemente. ¿Esto podría tener un reflejo electoral? Hoy no. ¿Más adelante? Tal vez sí”, expresaron desde el Frente Renovador.

En el peronismo también plantearon que buscarán acercamientos con dirigentes de la UCR “con cabeza radical, no con los que van atrás de la billetera”, en alusión a los aliados del Gobierno. Michel, por su parte, sostuvo que el encuentro puede servir para pensar una estrategia electoral vinculada con las demandas sociales.

“Es una buena oportunidad para discutir cómo se arma un dispositivo para ganar las elecciones, pero no para lo que les sirve a los dirigentes sino para ver cómo empezamos a trabajar la solución de los problemas de la gente”, proyectó Michel.

Ferraro explicó que participará para “terminar con la lógica de trincheras” y rechazó que el seminario implique una negociación para conformar un frente electoral. “Una cosa es la construcción de una mayoría social a favor de la democracia, en un contexto global de avance del autoritarismo, y otra muy distinta es la conformación de un frente electoral”, diferenció.

El diputado de la Coalición Cívica agregó: “En democracia no debería sorprendernos que quienes pensamos distinto podamos sentarnos a conversar, debatir públicamente y contribuir a construir otro tipo de conversación pública”.