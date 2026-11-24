Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

La Cámara Federal de Casación Penal comenzará el 16 de diciembre a revisar las condenas de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte. También analizará los recursos sobre la calificación legal del ataque ocurrido en 2022.

La Cámara Federal de Casación Penal fijó para el 16 de diciembre la audiencia en la que comenzará a revisar las condenas impuestas a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el atentado contra Cristina Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022 frente a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta.

La audiencia se realizará ante la Sala II, integrada por los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci. Los magistrados escucharán los planteos de las partes antes de resolver los recursos presentados contra la sentencia del Tribunal Oral Federal número 6.

Casación revisará la calificación legal del atentado

Uno de los puntos en discusión será la calificación legal del ataque. Durante el juicio oral, la fiscalía pidió que se aplicara el agravante de violencia de género en la modalidad de violencia política contra las mujeres.

La titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, Mariela Labozzetta, y la fiscal Gabriela Baigún sostuvieron que el ataque se produjo en un contexto de hostigamiento simbólico y mediático contra Fernández de Kirchner, asociado a su condición de mujer y a su exposición pública y relevancia política. También plantearon que la conducta debía analizarse en el marco de relaciones desiguales de poder basadas en cuestiones de género.

El Tribunal Oral Federal número 6, integrado por Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari, rechazó incorporar esos agravantes al dictar sentencia.

Las penas de Sabag Montiel y Brenda Uliarte

Sabag Montiel fue condenado en octubre de 2025 a 10 años de prisión como autor de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Luego, al unificarse esa pena con condenas anteriores, recibió una pena única de 14 años de prisión.

Uliarte fue condenada a 8 años de prisión como partícipe necesaria del ataque. Tras la unificación correspondiente, la pena quedó establecida en 8 años y 2 meses. Ambos permanecen detenidos. Nicolás Carrizo, el tercer acusado en el juicio, fue absuelto por falta de pruebas y esa decisión quedó firme.

Cuándo se conocerá la decisión de Casación

Una vez realizada la audiencia, los jueces quedarán en condiciones de confirmar, modificar o revocar las condenas. La resolución podría conocerse antes de fin de año o quedar pendiente para los primeros meses de 2027.

El atentado ocurrió la noche del 1 de septiembre de 2022, cuando Cristina Kirchner ingresaba a su residencia de la calle Juncal, en medio de una concentración de militantes. Sabag Montiel extrajo una pistola calibre.32, apuntó a la entonces vicepresidenta y accionó el gatillo a corta distancia, pero el disparo no se concretó.

Personas que estaban en el lugar redujeron al atacante. Uliarte fue detenida días después, durante el avance de la investigación.