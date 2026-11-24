Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 4 min de lectura

TourProdEnter movilizó 147.707 dólares entre marzo de 2023 y abril de 2024 para estadías en villas y mansiones de lujo. Los gastos incluyeron operaciones vinculadas con propiedades de Miami e Ibiza.

Además de vuelos ejecutivos, yates, una aeronave y propiedades exclusivas, los registros de TourProdEnter suman 147.707 dólares en alquileres de villas y mansiones de lujo en Miami e Ibiza. La empresa, que cobra contratos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino, realizó esos movimientos entre marzo de 2023 y abril de 2024.

En Miami, una transferencia de 71.264 dólares a Nomade LLC, conocida comercialmente como Nomade Villa Collection, fue efectuada el 20 de marzo de 2024. No se precisó el concepto exacto de esa operación. La firma ofrece alquileres vacacionales de alta gama en Miami, Los Ángeles, Costa Rica, Ibiza y Mykonos.

El vínculo entre Nomade y H0M en Miami

Unos 20 días después, el 11 de abril, los dueños de TourProdEnter, Faroni y Gillette, recibieron 9.650 dólares de H0M LLC, que opera bajo la marca H0M y se dedica a gestionar y alquilar villas y mansiones exclusivas. Las dos compañías mantienen una relación societaria, jurídica y operativa.

De acuerdo con registros societarios de Florida, Nomade es manager y administradora de H0M, que funciona como filial, titular de una propiedad o sociedad vehículo vinculada. En el mercado inmobiliario de ultra lujo es habitual que la comercialización y la titularidad o administración financiera de una propiedad estén a cargo de entidades distintas.

En esta operación, Nomade actuó como agente comercializador mediante su servicio de conserjería VIP y emitió la factura del alquiler por 71.264 dólares. H0M, en cambio, gestionó la retención y devolución del depósito de garantía.

El costo de la villa de lujo en Miami

La transferencia de H0M a TourProdEnter consignó el concepto: “Devolución del depósito de seguridad menos la tarifa de reemplazo de la llave”. De los 10.000 dólares del depósito se descontaron 350 dólares por el reemplazo de llaves que no fueron entregadas o se perdieron.

Los alquileres temporarios en Miami incluyen, entre otros cargos, un 7 por ciento de impuesto estatal a las ventas, un 6 por ciento de impuesto del condado al desarrollo turístico y un margen comercial de Nomade de entre el 10 y el 15 por ciento sobre la tarifa base. También pueden sumarse entre 1.500 y 3.000 dólares por limpieza y administración, además del depósito reembolsable de 10.000 dólares.

Al descontar el depósito y considerar los cargos informados, el costo neto estimado del alquiler fue de aproximadamente 61.614 dólares. Ese monto coincide, según el catálogo de Nomade Villa Collection, con siete noches en temporada alta o con un fin de semana VIP de tres o cuatro noches, entre otras opciones.

La estadía habría tenido lugar entre el 21 de marzo y el 6 de abril de 2024. La estimación toma en cuenta que los administradores de villas suelen inspeccionar la propiedad y devolver el depósito entre cinco y diez días hábiles después de la desocupación.

Los servicios incluidos en las estadías de lujo

Nomade Villa Collection combina hotelería de alta gama con las comodidades de una residencia privada. Entre los servicios que ofrece figuran conserjería, chef privado, camareros, personal de sala, ama de llaves, seguridad privada, alquiler de autos y yates, transporte con chofer, masajes, asistencia de compras, entrenamiento personal e instrucción de yoga.

Los alquileres de villas en Ibiza

En Ibiza, TourProdEnter registró gastos por 76.443 dólares en al menos un alquiler de villas y residencias de lujo, a través de Patrice Anselin. En su perfil profesional, Anselin se presenta como propietario de Villa Pearl, conocida comercialmente como Can Águila, y Villa Romero, también llamada White Pearl II.

El primer giro, realizado el 17 de abril de 2023, fue de 24.000 euros, equivalentes a 26.726,40 dólares. El pago habría correspondido al anticipo que suele solicitarse para reservar la propiedad. El segundo, por 45.300 euros, equivalentes a 49.716,75 dólares, se efectuó el 12 de junio de ese año y completó la tarifa base del alquiler.

El monto total de 69.300 euros, equivalente a 76.443 dólares, cubriría una estadía de una a dos semanas durante el verano europeo, entre junio y agosto, en Villa Pearl o Villa Romero. Ambas están en Es Cubells, en Sant Josep de Sa Talaia, una de las zonas costeras más exclusivas del sur de Ibiza.

En esa área, los alquileres semanales de villas de primera línea con acceso directo al mar oscilan entre 25.000 y 45.000 euros por siete días. La información disponible no permite determinar si los alquileres respondieron a compromisos oficiales, a viajes de placer de integrantes de la cúpula de la AFA o a vacaciones y viajes personales financiados por Faroni y su esposa, Gillette, con fondos provenientes del fútbol.