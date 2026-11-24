La senadora apunta a sumar a dirigentes distanciados del espacio libertario y a captar a votantes desencantados con el Gobierno. El diputado tucumano Mariano Campero, que dejó el bloque de La Libertad Avanza, es uno de los casos recientes.

Patricia Bullrich busca ampliar su espacio político con dirigentes que quedaron al margen de La Libertad Avanza y con votantes desencantados con el Gobierno. La estrategia apunta a ofrecerles contención y construir apoyos en las provincias de cara a futuras disputas electorales.

El caso del diputado nacional Mariano Campero es uno de los más recientes. El jueves, Bullrich se reunió con el legislador tucumano y con Pablo Macchiarola, intendente de Yerba Buena. Ese mismo día, Campero anunció su salida del bloque libertario y la conformación de un monobloque.

La salida de Campero del bloque de La Libertad Avanza

La decisión estuvo vinculada a un presunto acuerdo entre el referente libertario Lisandro Catalán y el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que, según Campero, lo dejó sin espacio. El diputado ya había planteado su malestar a comienzos de noviembre, durante un encuentro de Bullrich con legisladores de su espacio, aunque entonces no había anticipado que rompería con el bloque.

En el entorno de la senadora venían observando desde hace meses que el estilo de conducción libertario podía dejar dirigentes disconformes en distintas provincias. La apuesta es acercar a esos referentes a Bullrich y fortalecer su presencia territorial, en un escenario en el que los armados políticos necesitan completar sus listas con candidatos locales.

Bullrich busca sumar dirigentes y votantes desencantados

La iniciativa también apunta a electores que no perciben mejoras en su economía, cuestionan la falta de empatía del presidente Javier Milei o están cansados de los cruces y los insultos. Bullrich busca atraer a quienes priorizan el diálogo y el consenso, y aspira a reunir volumen político para participar de una mesa de negociación.

Aunque por razones personales suele limitar sus viajes fuera de la Ciudad de Buenos Aires, la senadora mantiene contactos con dirigentes de distintas partes del país. Por su despacho pasan referentes, militantes y legisladores que conversan con ella sobre la situación nacional, los problemas de sus distritos y la construcción política que impulsa. En los últimos días recibió a representantes de Santa Fe, La Rioja, Mendoza y Tucumán.

La definición de Bullrich sobre su espacio político

Entre los encuentros recientes estuvo el que mantuvo con Néstor Majul, senador provincial mendocino y responsable de Gordivinos, un ciclo de conversaciones que tenía previsto publicar este miércoles una entrevista con Bullrich. Allí, la senadora planteó su mirada sobre la pertenencia política y afirmó:

“Hoy no tenés partidos, no hay partidos. Hasta que un partido sea partido, tarda mucho. Entonces, más que una afiliación, yo diría ‘yo estoy de este lado del mostrador’. Del lado de la República, del lado de una economía capitalista que, por supuesto, atienda la problemática social”.

La definición pone el foco en las ideas, los proyectos y los programas por encima de las afiliaciones partidarias. Para Bullrich, además, el Gobierno necesita que los cambios económicos lleguen a la vida cotidiana de la población y se reflejen en sus ingresos.

En ese sentido, sostuvo que “es muy importante este año lograr bajar esa economía, que no se quede solo en la macro, sino bajarla a cómo lo siente cada argentino”. También consideró que, sin una mejora perceptible en los ingresos, será difícil encarar cualquier elección. Según expresó, queda pendiente que los cambios “penetren en la vida de cada argentino y logren generarle a cada uno una satisfacción mayor en su economía”.