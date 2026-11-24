La Facultad de Ciencias Sociales respaldó institucionalmente el homenaje previsto para el 10 de diciembre al jefe del PRT-ERP. La iniciativa reavivó el debate sobre la violencia política y la memoria de los años setenta.

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires declaró de “interés institucional” el homenaje previsto para el 10 de diciembre a Mario Roberto Santucho, dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores y jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). La decisión generó expresiones de respaldo y rechazo en torno a la memoria de la violencia política de los años setenta.

La propuesta fue impulsada por el Colectivo Cultural Contramuro, agrupación artística y militante creada en 2012, que promueve un “arte colectivo y revolucionario” mediante expresiones como el muralismo y la escultura, además de organizar peñas y espacios de difusión. También adhirió la cátedra del docente Pablo Bonavena, vinculada con la carrera de Sociología de la UBA.

El homenaje a Santucho y el debate sobre la memoria

La iniciativa reabrió discusiones sobre cómo recordar a los protagonistas de un pasado atravesado por enfrentamientos, secuestros y asesinatos. Las distintas interpretaciones de la historia conviven en la sociedad, pero el reconocimiento público de un dirigente de una organización armada en una institución educativa también plantea preguntas sobre el contexto, el propósito y el sentido de ese homenaje.

Santucho nació el 12 de agosto de 1936 en Santiago del Estero y murió a los 40 años, el 19 de julio de 1976, durante un operativo militar en Villa Martelli. Era conocido como “Comandante Carlos” y encabezaba el ERP, brazo armado del PRT y una de las organizaciones guerrilleras de izquierda con mayor estructura en la Argentina.

La muerte de Santucho en Villa Martelli

El dirigente fue abatido en el cuarto piso de un departamento de la calle Venezuela 3219. En el mismo operativo murió Benito Urteaga, conocido como Mariano e integrante del buró político del PRT. Distintas reconstrucciones históricas sostienen que Urteaga habría disparado contra el capitán Leonetti, jefe del operativo, quien también murió en el enfrentamiento.

Las circunstancias de la caída de Santucho no cuentan con una explicación definitiva. Entre las hipótesis mencionadas se encuentran una posible traición de integrantes de su organización u otras circunstancias que habrían permitido localizarlo. Para el día siguiente, según el relato, tenía previsto salir del país rumbo a Europa y luego viajar a Cuba, donde había recibido entrenamiento militar.

La crisis del ERP y la ofensiva de la dictadura

En julio de 1976, la organización estaba debilitada por la ofensiva de la dictadura, que perseguía a militantes y cuadros armados de agrupaciones de izquierda y peronistas. Las conducciones del ERP y Montoneros habían concluido por separado que algunos de sus integrantes debían salir del país para preservar sus vidas y reorganizarse.

La crisis del ERP se había profundizado tras el fallido intento de copar el arsenal Domingo Viejo Bueno, en Lanús, el 23 de diciembre de 1975. Según el texto, la operación marcó el inicio de una etapa de pérdidas que le costó a la organización al menos un centenar de cuadros armados.

El fallido intento de reorganización del PRT-ERP

El periodista, investigador y profesor de Historia Marcelo Larraquy analiza en su libro Argentina, un siglo de violencia política 1890-1990 el error de Santucho al subestimar el potencial de sus adversarios. También reconstruye una reunión clandestina convocada para fortalecer a la organización, durante la cual el dirigente presentó el documento “Argentinos, a las armas” ante unos 60 militantes y guerrilleros.

El encuentro terminó con un operativo policial en el partido bonaerense de Moreno. De acuerdo con el relato, el episodio dejó 12 bajas: siete personas muertas y cinco desaparecidas. La muerte de Santucho en Villa Martelli se produjo en un momento en que el ERP ya atravesaba una profunda desarticulación y marcó un nuevo punto de quiebre para la organización.

El secuestro y asesinato de Oberdán Sallustro

En 1972, Santucho dirigió desde la cárcel de Villa Devoto las negociaciones para la liberación del empresario italiano Oberdán Sallustro, presidente de Fiat Argentina. Sallustro fue asesinado de un disparo en la cabeza el 10 de abril de 1972, mientras permanecía cautivo en Villa Lugano, en un lugar que el ERP denominaba “cárcel pueblo”.