Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 1 min de lectura

El Gobierno designó a Verónica Gabriela Pérez al frente del organismo y nombró a Elizabeth Ana Osterberg como subdirectora ejecutiva. Ambas reemplazarán a Esteban Leguizamo y Carlos Blas Zamparolo.

El Gobierno anunció la designación de Verónica Gabriela Pérez como nueva directora ejecutiva del PAMI. La acompañará Elizabeth Ana Osterberg, quien asumirá como subdirectora ejecutiva.

El cambio de autoridades apunta a profundizar la modernización del organismo, optimizar sus recursos y fortalecer la calidad de las prestaciones destinadas a jubilados y pensionados de todo el país, según informó el Gobierno.

Los objetivos de la nueva conducción del PAMI

Desde el Gobierno destacaron la trayectoria profesional de Pérez y su experiencia dentro del organismo. También señalaron que la funcionaria “Ha demostrado capacidad de conducción conocimiento técnico compromiso con una administración eficiente. Su designación permitirá dar continuidad a las politicas de transformaciór institucional y profundizar una gestión enfocada en resultados concretos para los afiliados”.

Pérez y Osterberg reemplazarán en sus cargos a Esteban Leguizamo y Carlos Blas Zamparolo. La nueva conducción tendrá entre sus prioridades mejorar la eficiencia administrativa, simplificar procesos y fortalecer los mecanismos de control.

Modernización y prestaciones para los afiliados

El Gobierno indicó que buscará garantizar que los recursos del PAMI se traduzcan en mejores servicios y prestaciones. El objetivo, de acuerdo con lo comunicado, es consolidar un organismo “más ágil, moderno y eficaz”, capaz de responder a tiempo a las necesidades de sus afiliados.