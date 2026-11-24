El Gobierno anunció la designación de Verónica Gabriela Pérez como nueva directora ejecutiva del PAMI. La acompañará Elizabeth Ana Osterberg, quien asumirá como subdirectora ejecutiva.
El cambio de autoridades apunta a profundizar la modernización del organismo, optimizar sus recursos y fortalecer la calidad de las prestaciones destinadas a jubilados y pensionados de todo el país, según informó el Gobierno.
Los objetivos de la nueva conducción del PAMI
Desde el Gobierno destacaron la trayectoria profesional de Pérez y su experiencia dentro del organismo. También señalaron que la funcionaria “Ha demostrado capacidad de conducción conocimiento técnico compromiso con una administración eficiente. Su designación permitirá dar continuidad a las politicas de transformaciór institucional y profundizar una gestión enfocada en resultados concretos para los afiliados”.
Pérez y Osterberg reemplazarán en sus cargos a Esteban Leguizamo y Carlos Blas Zamparolo. La nueva conducción tendrá entre sus prioridades mejorar la eficiencia administrativa, simplificar procesos y fortalecer los mecanismos de control.
Modernización y prestaciones para los afiliados
El Gobierno indicó que buscará garantizar que los recursos del PAMI se traduzcan en mejores servicios y prestaciones. El objetivo, de acuerdo con lo comunicado, es consolidar un organismo “más ágil, moderno y eficaz”, capaz de responder a tiempo a las necesidades de sus afiliados.