El dirigente del PRT y comandante del ERP nació en Santiago del Estero y murió en 1976, durante un operativo del Ejército en Villa Martelli. Su recorrido incluyó militancia estudiantil, la fuga del penal de Rawson y la actividad clandestina.

Mario Roberto Santucho, conocido como Roby, fue uno de los principales dirigentes de la izquierda armada argentina durante las décadas de 1960 y 1970. Fundó el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), organización de la que fue secretario general, y encabezó la conducción militar del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Nació en Santiago del Estero el 12 de agosto de 1936. Murió el 19 de julio de 1976, a los 39 años, durante un operativo del Ejército en Villa Martelli, partido de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires. Su trayectoria estuvo marcada por la militancia política, los encarcelamientos, las fugas y los debates estratégicos.

Los inicios políticos de Santucho en Tucumán y Santiago del Estero

Durante sus estudios en la Universidad Nacional de Tucumán, participó de la militancia universitaria a través del Movimiento Independiente de Estudiantes de Ciencias Económicas (MIECE). Se graduó como contador público y ocupó cargos de representación estudiantil.

Entre 1960 y 1965 integró el Frente Revolucionario Indoamericano Popular (FRIP) y desarrolló actividades gremiales y territoriales en el norte argentino, vinculadas con el movimiento azucarero y obrajero. A comienzos de los años sesenta también viajó por América Latina y Estados Unidos, y visitó Cuba, una experiencia que influyó en su orientación revolucionaria.

El PRT, el ERP y la fuga del penal de Rawson

En 1965 participó en la fundación del PRT y fue su secretario general en dos períodos: entre 1965 y 1971, y desde 1972 hasta 1976. A partir de 1970, además, encabezó la conducción militar del ERP.

En agosto de 1972 integró el grupo de dirigentes que protagonizó la fuga del penal de Rawson, episodio que derivó en la Masacre de Trelew. Santucho logró salir del país hacia Chile, durante el gobierno de Salvador Allende, y luego viajó a Cuba, antes de regresar a la militancia clandestina.

Durante la primera mitad de los años setenta, el PRT-ERP protagonizó secuestros y ataques a unidades militares, desplegó la Compañía de Monte en Tucumán e impulsó la articulación regional mediante la Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR).

La muerte de Mario Roberto Santucho en Villa Martelli

El 19 de julio de 1976, a casi cuatro meses del golpe de Estado de marzo, un grupo de tareas del Ejército irrumpió en un departamento de Villa Martelli. Allí se encontraban Santucho, su pareja Liliana Delfino y el dirigente Benito Urteaga, junto con otros militantes.

Durante el operativo murieron Santucho y Urteaga. Otros integrantes que estaban en el lugar fueron detenidos y pasaron a engrosar la lista de desaparecidos de la última dictadura cívico-militar. Los restos de Santucho nunca fueron entregados a su familia y permanecen desaparecidos.