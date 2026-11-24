El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Ciro Álvarez, pidió al rector Ricardo Gelpi que frene el acto previsto en Sociales y aplique sanciones a sus promotores. La advertencia sostiene que las autoridades podrían incurrir en delitos y en incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos.

El Gobierno nacional advirtió a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires que podrían incurrir en delitos si se concreta el homenaje a Mario Roberto Santucho, exlíder del Ejército Revolucionario del Pueblo. En una nota formal, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Ciro Álvarez, pidió al rector Ricardo Gelpi que impida el acto y sancione a quienes impulsaron la convocatoria.

El planteo fue enviado mediante el sistema de Gestión Documental Electrónica, utilizado por organismos públicos para registrar comunicaciones oficiales. Allí, Álvarez sostuvo que las autoridades responsables podrían ser pasibles de delitos por enaltecer, justificar o glorificar actos terroristas.

La advertencia del Gobierno a las autoridades de la UBA

En la nota sobre el homenaje, el funcionario afirmó que “no hay argumentos para realizar un homenaje a la persona que liderando el ERP cometió asesinatos, secuestros, crímenes aberrantes y actos terroristas contra el propio pueblo argentino que quería vivir en paz y libertad, rechazando la imposición de una ideología totalitaria desde este grupo armado”.

También advirtió que las autoridades universitarias podrían “incurrirían en el incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos por utilizar instalaciones y recursos públicos universitarios con fines ajenos a la competencia legal de las universidades”. La iniciativa cuenta con el aval de la decana de Ciencias Sociales, Ana Josefina Arias, y es promovida por organizaciones estudiantiles de izquierda.

Álvarez reclamó a Gelpi que, “como responsable máximo de la Universidad de Buenos Aires, adopte las medidas administrativas necesarias a fin de evitar se realice este repudiable acto de homenaje en la institución a su cargo y que se impongan las sanciones que correspondan a quienes promovieron esta convocatoria”. Además, pidió que la UBA informe las actuaciones administrativas, medidas disciplinarias y sanciones adoptadas.

El homenaje a Santucho y la polémica en Sociales

El subsecretario difundió un video de la sesión del Consejo Directivo de Sociales en la que se aprobó la realización del homenaje. En las imágenes se ve a los participantes mencionar la propuesta y votar; dos personas se abstuvieron.

El plan contempla instalar una escultura en un patio interno de la sede de Constitución, ubicada sobre la calle Santiago del Estero. La propuesta fue impulsada por una cátedra de la carrera de Sociología a cargo del docente Pablo Augusto Bonavena, el Colectivo Cultural Contramuro y las agrupaciones La Mella y Espacio de Unidad de los Revolucionarios.

El acto tendría como único orador a Mario Santucho, hijo del exdirigente del ERP y director de la revista Crisis, y se realizaría en el Patio Indio Solari. La elección del lugar fue señalada como una paradoja por el secuestro de Aarón Beilinson, padre del guitarrista Skay Beilinson, cometido por un comando del ERP en mayo de 1973.

Reacciones de la UBA y pedido de suspensión

Beilinson, empresario e ingeniero de la construcción, fue capturado en La Plata y permaneció once días secuestrado. Recuperó la libertad después del pago de un rescate millonario en dólares.

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, expresó su rechazo al homenaje y sostuvo que Santucho “atentó con las instituciones estatales en el periodo democrático 1973/76”. También afirmó: “Estoy convencido que la Universidad no puede ser el ámbito de un reconocimiento a ninguna persona que haya usado la violencia contra el régimen democrático”.

Yacobitti señaló que en la UBA “se estudian científica y críticamente todos los periodos históricos, respetando la máxima pluralidad teórica e ideológica”. Agregó que “los homenajes deben estar reservados para quienes se destacan por sus aportes en ciencia, tecnología y en la vida pública siempre dentro del respeto a la democracia, como lo indica nuestro Estatuto y la Constitución Nacional”.

El Ministerio de Capital Humano ya había reclamado públicamente que la universidad suspendiera el acto y aplicara sanciones a sus promotores. En un comunicado, sostuvo que la universidad pública debe estar “al servicio de la educación, la convivencia democrática y la paz”. Por su parte, Arias defendió la iniciativa al afirmar que “la reivindicación por parte de los estudiantes de la militancia de los años 70 es una constante y habilita un debate”.

La controversia también se trasladó a las redes sociales, donde distintos sectores repudiaron la propuesta. Un grupo promovía una marcha para el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, frente a la sede de Sociales en caso de que el homenaje se concrete.