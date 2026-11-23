El Reino Unido anunció fondos para reforzar la seguridad marítima, la ciberseguridad y la respuesta ante amenazas en sus territorios de ultramar. La medida se conoce en medio de nuevas tensiones con el gobierno de Javier Milei por la soberanía de las islas.

El gobierno británico de Andy Burnham destinará 18 millones de libras esterlinas, equivalentes a alrededor de 23 millones de dólares, a reforzar la seguridad de sus territorios de ultramar, entre ellos las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur.

La iniciativa fue presentada en un contexto de preocupación por el crimen organizado en el Caribe y también suma un elemento a las tensiones entre Londres y el gobierno de Javier Milei por el conflicto de soberanía. En los últimos meses, el diferendo se expresó en los planos diplomático, jurídico y militar.

Seguridad marítima y ciberseguridad en los territorios de ultramar

El anuncio señala que los nuevos recursos estarán orientados a la seguridad marítima, la ciberseguridad y la prevención de “amenazas hostiles y amenazas emergentes”. Esos ejes también aparecen en el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como “Ley Malvinas”, que impulsa el gobierno argentino y que es objeto de cuestionamientos por abordar aspectos que, según sus críticos, exceden el conflicto con el Reino Unido.

El ministro británico de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, sostuvo:

“Los Territorios Británicos de Ultramar son una parte esencial de la familia de naciones británicas, y en un mundo más peligroso, nuestra seguridad está cada vez más interconectada. Mediante la mejora de la policía, la justicia y la seguridad, la financiación anunciada hoy contribuirá a protegernos de los agentes malintencionados que pretenden perjudicarnos, desde el crimen organizado hasta los ciberdelincuentes y los estados hostiles”

La ministra para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, anunció la partida durante la cumbre anual con dirigentes y representantes de los 14 territorios. En ese marco, recibió a Jack Ford, presidente de la Asamblea Legislativa de las Malvinas, quien podría reunirse esta semana con Miliband.

El gasto de defensa británico en las Islas Malvinas

El costo operativo anual de la defensa de las islas, incluida la guarnición y su infraestructura, ronda los 85 millones de libras, unos 175 millones de dólares, según cifras expuestas en el Parlamento británico. Londres mantiene a su cargo la defensa y la política exterior de los territorios de ultramar, mientras que les concede autonomía en otros asuntos.

En octubre, Kumaran afirmó ante el Parlamento que las medidas adoptadas ese año por el gobierno de Milei “dañan la seguridad jurídica y plantean serias dudas sobre la confiabilidad de la Argentina como socio económico”. La funcionaria también defendió el supuesto derecho de autodeterminación de los habitantes de las islas, un argumento que Argentina no reconoce.

La disputa por las empresas y la explotación petrolera

El Reino Unido rechazó las sanciones argentinas dirigidas a compañías que operan en las islas. Argentina, por su parte, advirtió sobre posibles penas de prisión y sanciones penales para ejecutivos petroleros, además de enviar advertencias a bancos británicos.

La disputa también llegó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. El gobierno de Milei solicitó medidas cautelares para frenar las actividades hidrocarburíferas vinculadas al proyecto Sea Lion, que prevén desarrollar la compañía israelí Navitas y la británica Rockhopper. El fallo del tribunal se esperaba para el sábado 28 de noviembre.

Argentina logró que varias empresas interesadas en preservar sus oportunidades futuras en Vaca Muerta prometieran no invertir en el archipiélago o desistieran de continuar sus actividades. Ante ese escenario, el gobierno de Burnham comenzó una ofensiva que incluyó plantear el tema al presidente estadounidense Donald Trump. El mandatario republicano había realizado declaraciones ambiguas que podían interpretarse como un respaldo a la posición argentina, pero luego dejó de hacerlas.

Medidas británicas y una nueva ruta hacia las islas

En Londres también difundieron documentos y guías para ofrecer garantías a las empresas y a las islas, organizaron ejercicios de disuasión en torno a la zona de control, pidieron a Interpol protección para compañías y empresarios y enviaron a la princesa Ana durante 11 días a las Malvinas y las Georgias.

En paralelo, el gobierno de las islas, que se identifica como Falkland Islands Government, lanzó una campaña turística en taxis de Londres. Los vehículos muestran la imagen de una colonia de pingüinos y el mensaje “Visit the Falklands Islands”.

Para el 17 de diciembre se esperaba además la reanudación de una ruta marítima entre Punta Arenas y Puerto Stanley, también denominado Puerto Argentino en Argentina. El buque Danstar, de la naviera Easter Island, retomaría por primera vez desde 2011 el trayecto, suspendido entonces tras pedidos argentinos. Al salir del estrecho de Magallanes, la embarcación deberá atravesar el mar territorial argentino en su viaje hacia las islas.