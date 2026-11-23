La Cámara Federal de Casación fijó una audiencia para el 16 de diciembre y escuchará a las partes antes de revisar las penas contra Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte. También analizará los agravantes que el tribunal oral descartó.

La Cámara Federal de Casación revisará en diciembre las condenas a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el intento de homicidio de Cristina Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022 en la puerta del edificio de la entonces vicepresidenta, en el barrio porteño de Recoleta.

La Sala II fijó para el 16 de diciembre una audiencia en la que escuchará a todas las partes. La Fiscalía de Casación, las defensas y la querella que representa a la expresidenta deberán informar si quieren exponer oralmente o presentar escritos. Si la audiencia es oral, Kirchner podrá pedir estar presente.

Qué condenas revisará la Cámara de Casación

Después de la audiencia, los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci quedarán en condiciones de resolver. El fallo podría conocerse este año o quedar para 2027, ya que, tras la audiencia, restarán pocos días hábiles judiciales de 2026.

En octubre del año pasado, Sabag Montiel fue condenado a 10 años de prisión y Uliarte a ocho años por tentativa de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego. El primero fue considerado autor y su entonces pareja, partícipe necesaria. El Tribunal Oral Federal 6 fijó además penas únicas de 14 años para Sabag Montiel y de ocho años y dos meses para Uliarte, al unificar condenas anteriores. Ambos están detenidos.

En el juicio también estuvo acusado Nicolás Carrizo, conocido como “el jefe de los copitos” por el negocio de venta de algodones de azúcar en el que trabajaba Sabag Montiel. Fue absuelto y liberado luego de que ni la Fiscalía ni la querella lo acusaran por falta de pruebas. Su absolución quedó firme y no será revisada por Casación.

El ataque a Cristina Kirchner en Recoleta

La noche del 1 de septiembre de 2022, Sabag Montiel y Uliarte llegaron al edificio de Kirchner, ubicado en Juncal y Uruguay. Allí se realizaba una vigilia de varios días, con militantes que esperaban a la entonces vicepresidenta para expresarle su apoyo durante el tramo final del juicio oral por la causa Vialidad.

Cuando Kirchner llegó, saludó a las personas reunidas y firmó libros. Sabag Montiel se acercó, sacó una pistola Bersa calibre.32 y gatilló. Los militantes lo redujeron y la Policía lo detuvo. Uliarte observó la escena desde una esquina y fue detenida días después.

Kirchner cumple prisión domiciliaria por la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada en la causa Vialidad. También afronta dos juicios orales por corrupción, en las causas conocidas como Cuadernos y Los Sauces-Hotesur, y mantiene una disputa interna con el gobernador Axel Kicillof de cara a la elección presidencial del año próximo.

Los agravantes y los pedidos de las partes

Durante el juicio, Sabag Montiel declaró: “Yo la quería matar y Brenda quería que muera. Si bien en los chats decía que quería hacerlo, yo nunca le dije o le ordene a que lo haga. Nunca le di el arma para que lo haga. Gatillé una vez, no dos veces como se dijo. Y no le volví a dar recarga al arma porque fui interceptado”. Sobre sus motivos, agregó: “Creo que es un acto de justicia y no fue un acto en el que traté de favorecerme económicamente. Tiene una connotación mas profunda, mas ética, y mas comprometida con el bien social que otra cosa”.

La fiscal federal Gabriela Baigún y la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, Mariela Labozzetta, habían pedido 15 años de prisión para Sabag Montiel y 14 para Uliarte. El abogado de Kirchner, José Ubeira, solicitó 15 años para ambos.

La Fiscalía y la querella consideraron que el intento de homicidio fue cometido con alevosía y en un contexto de violencia de género contra la expresidenta por ser mujer. El tribunal oral rechazó esos agravantes y Casación deberá revisar esa decisión.

Las defensas oficiales habían pedido la absolución de Sabag Montiel y Uliarte al sostener que eran inimputables. “Fue esclavo de un delirio místico”, argumentó la defensa de Sabag Montiel. La representación de Uliarte afirmó que no estaba en condiciones mentales de comprender lo que hizo y que había vivido un estado de indefensión por parte de su anterior abogado.