El gobernador riojano cuestionó el RIGI y planteó la necesidad de un proyecto federal que convoque a distintos sectores. También llamó a reconstruir el tejido social y a recuperar la esperanza.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a mostrarse como una de las voces del peronismo que busca capitalizar el descontento y eligió un escenario con peso propio: el segundo Encuentro del Norte Grande, que se realizó este lunes en Resistencia, Chaco. Allí convocó a construir una alternativa política al Gobierno de Javier Milei y puso sobre la mesa sus dos condiciones de arranque: "la unidad por sobre todas las cosas del movimiento nacional justicialista" y la conformación de "un proyecto federal".

Sin embargo, el riojano se encargó de aclarar que el peronismo solo no alcanza. Frente a los senadores nacionales Jorge "Coqui" Capitanich y Sergio Uñac, y a dirigentes de distintas provincias, llamó a sumar organizaciones sociales, otros partidos políticos, trabajadores, comerciantes, industriales, empresarios y jóvenes. La arquitectura que propuso excede las estructuras partidarias: es un frente de sectores antes que una interna.

El diagnóstico sobre el presente fue duro. "La mayoría del pueblo argentino no puede comer", afirmó, y denunció dificultades para acceder a medicamentos, a servicios esenciales y a condiciones de vida dignas. De ese cuadro sacó una conclusión explícita: expresó su deseo de que el Presidente deje el Gobierno cuanto antes, por considerar que la continuidad de sus políticas profundiza el deterioro económico y social.

El eje productivo fue el otro pilar del discurso. Quintela sostuvo que el país tiene los recursos y las capacidades para impulsar otro modelo. "Podemos producir nosotros lo que necesitamos. Podemos fabricar nosotros lo que necesitamos", dijo. En la misma línea, cuestionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por considerar que favorece un esquema extractivista y reclamó que las riquezas naturales dejen un beneficio concreto en las provincias: "Que vengan a ayudarnos a explotar esa riqueza, pero que le dejen a la Argentina lo que le corresponde".

El cierre fue de reconstrucción antes que de confrontación. Convocó a recuperar la esperanza y el vínculo entre la política y la sociedad. "Hay otro camino, un camino de crecimiento de esta nación", aseguró, y remarcó la necesidad de "reconstruir el tejido social" y de persuadir a la ciudadanía de que otra Argentina es posible.