Un relevamiento de Analogías proyecta que Axel Kicillof vencería al Presidente por seis puntos y Sergio Massa, por 2,4. En primera vuelta, Milei y el Peronismo Unido aparecen prácticamente empatados.

Un relevamiento nacional de Analogías midió dos posibles escenarios de balotaje para las elecciones presidenciales de 2027. En ambos, el presidente Javier Milei quedaría por detrás de un candidato peronista: Axel Kicillof lo aventajaría por seis puntos y Sergio Massa, por 2,4.

En el eventual mano a mano entre Milei y el gobernador bonaerense, Kicillof alcanzaría el 41,7% de los votos frente al 35,7% del Presidente. El voto en blanco reuniría el 6,1%, mientras que el 16,5% de las personas consultadas aún no definiría su elección. La diferencia supera el margen de error informado para el estudio, de más o menos 2 puntos.

Cómo se distribuye el voto entre Kicillof y Milei

La ventaja de Kicillof se apoya especialmente en el voto femenino: obtiene el 43,7% frente al 29,5% de Milei. También se impone entre las personas de 45 a 59 años, por 47% a 30%, y entre quienes tienen 60 años o más, por 44% a 29%. Entre quienes cuentan con estudios primarios alcanza el 50,2% y, entre las personas con estudios universitarios completos, supera al Presidente por 17 puntos: 47% contra 30%.

Milei conserva ventaja entre los varones, con el 41,6% frente al 40% de Kicillof, entre los jóvenes de 16 a 29 años, por 40% a 35%, y entre quienes completaron la escuela secundaria, segmento en el que llega al 45,4%.

Massa también aventaja al Presidente en un escenario más parejo

En el segundo escenario, Massa reúne el 40% y Milei, el 37,6%. El voto en blanco alcanza el 6,8% y los indecisos representan el 15,6%. La consultora indicó:

La diferencia es menor que con Kicillof

. La distancia de 2,4 puntos ubica este eventual balotaje en una competencia más ajustada y cercana al margen de error.

En ese cruce, Milei se impone entre los jóvenes de 16 a 29 años, con el 44,3% frente al 36% de Massa; también entre los varones, por 42% a 37%, y en el segmento con secundaria completa, por 45% a 33%. Entre quienes tienen estudios terciarios o universitarios incompletos, ambos empatan en 41%.

Massa, en cambio, obtiene mejores resultados entre las mujeres, con el 43% frente al 33% de Milei, entre las personas mayores de 45 años y entre quienes tienen estudios primarios, donde alcanza el 47%.

Primera vuelta: Milei y el Peronismo Unido, en paridad

La medición también consultó por la primera vuelta. Milei alcanza el 33,7% y el Peronismo Unido, el 33%. Más atrás aparecen una fuerza de los gobernadores, con el 6,1%, y la izquierda, con el 5,7%; el 18,4% todavía no sabe a quién votaría.

Según el informe,

en el mes se acentuó el grado de decisión y se mantuvo la paridad y la tendencia polar

. En los dos escenarios de balotaje, alrededor de ocho de cada diez personas consultadas se inclinan por alguno de los dos candidatos, un resultado que refleja una marcada polarización y poco espacio para terceras opciones.

Gestión, economía e imagen de Milei

El relevamiento registró que el 59,7% calificó la gestión del Gobierno con las dos peores notas. La imagen de Milei se ubicó en 39,2% positiva y 56,7% negativa. Al consultar sobre el sentido del voto para el año próximo, el 53,8% se inclinó por un cambio de gobierno y el 30,5% por la continuidad del Presidente.

Por primera vez en la serie, las personas que se identifican como opositoras, el 39,9%, superaron a quienes no se definen. Los oficialistas representaron el 23,1%.

En materia económica, el 52,8% afirmó estar peor que hace un año y el 51,1% consideró que el Gobierno no va camino a resolver la inflación. Además, el 57,7% dijo preferir un programa que priorice salarios y empleo por sobre la estabilidad de precios.

La percepción sobre la corrupción también fue mayoritaria: el 57,9% consideró que hay mucha o bastante en el Gobierno. Entre las mujeres, esa proporción subió al 62%, el mismo segmento en el que Kicillof y Massa registran sus mayores ventajas electorales.