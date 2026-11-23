El hijo del exlíder del ERP defendió el acto previsto en la Facultad de Ciencias Sociales y cuestionó el pedido del Gobierno de suspenderlo. También llamó a recuperar aspectos esenciales de las ideas de su generación.

Mario Santucho, hijo del exlíder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), ratificó la realización del homenaje a su padre en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La actividad fue repudiada por el Gobierno de Javier Milei, que pidió suspenderla y aplicar sanciones.

El periodista y director de la Revista Crisis sostuvo que la polémica se inscribe en el conflicto entre el Gobierno y las universidades. "Esto se da en el marco del conflicto entre el Gobierno y la universidad, y quienes aseguran que a la universidad se va a hacer cualquier cosa menos a estudiar", expresó.

La polémica por el homenaje en la Facultad de Sociales

Santucho consideró que se le dio una sobredimensión a un homenaje propuesto por una agrupación partidaria universitaria y afirmó que el Gobierno contribuyó a magnificar la controversia.

En ese sentido, cuestionó los mensajes de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien reclamó que se suspendiera el evento y que se aplicaran sanciones. "Apareció (Sandra) Pettovello en medio de un feriado poniéndose a tuitear de manera desesperada y lo arroba a (Javier) Milei", afirmó.

Mario Santucho pidió recuperar ideas de su generación

El padre de Santucho y Liliana Marta Delfino fueron capturados por un grupo de tareas de la dictadura militar y permanecen desaparecidos. Al referirse a sus padres, el periodista sostuvo: "Hay que repensar el tipo de ideas que tenían porque la sociedad cambia, son otros desafíos, pero es fundamental recuperar algo de lo esencial de esa generación".

Además, convocó a sumarse a una iniciativa impulsada por la Revista Crisis para reunir firmas y evitar lo que definió como un intento de censura y un "ataque a la autonomía universitaria".

La postura de las autoridades de la UBA

Santucho destacó la posición de la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Ana Arias, y cuestionó al rector de la UBA, Emiliano Yacobitti.

"El acto se hace. La única forma que no se haga es que las autoridades de la UBA, Yacobitti y el rectorado lo censuren", sentenció.