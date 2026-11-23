El gremio estatal anticipó posibles paros a la japonesa, retenciones de tareas y ceses completos en todo el país. Reclama mejoras salariales, operativas y de financiamiento, y las medidas podrían afectar los vuelos durante las Fiestas.

Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) anunciaron medidas de fuerza durante todo diciembre en aeropuertos de todo el país. El reclamo incluye mejoras salariales, operativas y de financiamiento, y podría repercutir en los vuelos durante las Fiestas.

El anuncio fue difundido por Marcelo Belelli, coordinador nacional del sindicato de estatales en ANAC y secretario gremial de ATE en el Aeropuerto de Ezeiza. En un comunicado, la organización planteó la necesidad de poner fin al congelamiento salarial.

Qué medidas podría tomar ATE en los aeropuertos

Las acciones previstas para diciembre podrían incluir un paro a la japonesa, retención de tareas o la paralización completa de las actividades. Desde ATE ANAC atribuyeron la decisión a la falta de convocatoria del Gobierno nacional para discutir la situación laboral y presupuestaria del organismo.

“Lamentablemente, esta determinación se toma después de la absoluta falta de convocatoria por parte del Gobierno Nacional para discutir los problemas que hoy ahogan a los trabajadores y desfinancian al organismo”

El sindicato calificó de “injusto y discriminatorio” que otras áreas del Estado puedan debatir mejoras salariales, operativas y de financiamiento, mientras que, según expresó, el personal de ANAC mantiene un sueldo que representa apenas el 50% de la actividad aeronáutica en todas sus facetas.

El reclamo salarial y el financiamiento de ANAC

Los trabajadores señalaron que hace tres años no se convoca a tratar las paritarias del sector y que atraviesan un congelamiento salarial desde hace 10 meses. También advirtieron sobre un desfinanciamiento profundo del organismo.

En el comunicado, definieron a ANAC como la autoridad aeronáutica encargada de regular, controlar y fiscalizar, además de prestar tareas fundamentales ante emergencias aéreas. Según detallaron, la entidad recauda más de 230.000 millones de pesos anuales, pero poco más del 30% llega a sus propias arcas para financiar las necesidades operativas.

Antecedentes de las medidas y servicios mínimos

Hace diez días, trabajadores de ANAC llevaron adelante un paro a la japonesa que generó demoras en varios vuelos que partían desde Ezeiza durante la mañana del viernes 13 de noviembre. ATE sostuvo que, tras esa medida, esperó una semana con la expectativa de encontrar una salida al conflicto.

“tomamos una semana de plazo luego de la última medida de fuerza con la expectativa de transitar una salida al conflicto, pero el único contacto oficial del Gobierno nacional fue amenazas con denuncias penales a los trabajadores”

Belelli afirmó que durante las medidas se garantizará “el cumplimiento estricto de los criterios de esencialidad y los servicios mínimos para resguardar la seguridad operacional mientras reclamamos por nuestros derechos laborales”. También exigió al Estado nacional cumplir con las últimas auditorías internacionales y ajustarse a los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.