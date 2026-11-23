En uno de los once allanamientos realizados en Río Gallegos, las fuerzas federales secuestraron 85 cajas con documentación de empresas de Lázaro Báez, títulos de vehículos y carpetas sobre licitaciones viales. La fiscalía investiga si el galpón del barrio El Faro era usado por una organización narcocriminal.

Un galpón del barrio El Faro, en Río Gallegos, quedó en el centro de la investigación por presunta asociación ilícita, lavado de activos y vínculos con una organización narcocriminal. Durante uno de los once allanamientos realizados el viernes, las fuerzas federales encontraron documentación de empresas vinculadas a Lázaro Báez y secuestraron vehículos y otros elementos.

En el inmueble de la calle Guillermo Nasif había 85 cajas con papeles de Austral Construcciones y Kank y Costilla, además de pólizas, títulos de automotores, carpetas sobre licitaciones y proyectos viales de jurisdicción nacional y provincial. También se incautó una máquina retroexcavadora y documentación del grupo familiar Báez.

Qué encontró la Justicia en el galpón de Río Gallegos

Los procedimientos fueron realizados por Gendarmería y Prefectura, en el marco de una causa impulsada por la fiscalía a cargo de Julio Zárate. Según la investigación, el galpón habría sido utilizado por integrantes de la organización narcocriminal, que presuntamente recibían apoyo logístico de Báez.

El inmueble ya estaba bajo observación luego de que vecinos advirtieran movimientos frecuentes, sobre todo durante la noche, con personas que entraban y salían del lugar. Para los investigadores, el sitio sería un nexo entre la estructura del empresario y las redes vinculadas al narcotráfico.

La investigación por lavado y los roles atribuidos

La causa contra Báez y otras once personas de su entorno surgió a partir de expedientes por narcotráfico. La Unidad Fiscal de Río Gallegos y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), dirigida por Diego Velasco, reconstruyeron una estructura que, según la acusación, habría sido conducida por el empresario desde el penal de Ezeiza.

De acuerdo con la pesquisa, Báez habría impartido instrucciones mediante una línea telefónica oficial del Servicio Penitenciario Federal, pese a las restricciones derivadas de su condena. La conducción ejecutiva habría estado integrada por su pareja, Claudia Insaurralde, y su operador de confianza, Cristian Ibáñez. La fiscalía señaló, además, a Agustín Agüero y Pablo Toledo como enlaces con las redes narcocriminales.

El patrimonio bajo interdicción judicial y el flujo de dinero

La investigación documentó un movimiento financiero de casi 391 millones de pesos entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, mediante transferencias fraccionadas, cuentas de terceros y apuestas en juegos de azar. Según la hipótesis fiscal, la organización no habría creado sociedades ficticias para ocultar nuevos fondos, sino que habría operado sobre bienes preexistentes, algunos embargados, decomisados o transferidos al Estado.

Entre los activos que, según la causa, habrían sido explotados de manera irregular figuran las estancias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike; las firmas Kank y Costilla y Austral Agro; departamentos en Río Gallegos y un inmueble de la calle Córdoba 45, inscripto a nombre de la Corte Suprema. La pesquisa sostiene que esos bienes se habrían mantenido en actividad, alquilado o negociado de manera clandestina.

Vehículos y maquinaria bajo investigación

El expediente también reúne otros episodios que, para los investigadores, mostrarían conexiones entre el patrimonio de Báez y la causa por drogas. Uno de ellos es el uso reiterado de un Ford Mondeo de su titularidad, con pedido de secuestro vigente, por parte de la pareja de Agüero, investigada en otra causa por narcotráfico.

Además, se incorporó una escucha en la que Agüero relataba la inspección de maquinaria que identificaba como perteneciente «al tío… Lázaro». Otro antecedente es el secuestro de un camión Scania, dominio COC-335, interceptado el 24 de septiembre de 2026 en el control de Güer Aike mientras circulaba con documentación apócrifa.

Báez cumple una condena unificada de 15 años de prisión por lavado de dinero en la causa conocida como Ruta del Dinero K y por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el caso Vialidad. La nueva investigación busca determinar el alcance de las maniobras y la participación de las personas señaladas.