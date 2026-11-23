Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 11:08 a. m. · 3 min de lectura

La participación de Mónica Curutchet en las reuniones es cuestionada por dirigentes opositores. Las diferencias internas alimentan las dudas sobre la posibilidad de una alianza unificada para 2027.

Las negociaciones para conformar un gran frente opositor al peronismo en La Pampa, de cara a las elecciones de 2027, comenzaron a mostrar nuevas tensiones internas. Esta vez, los cuestionamientos apuntan directamente a los intendentes vinculados a Juntos por el Cambio, quienes, pese a haber reclamado participación en las conversaciones, estarían manteniéndose al margen de los encuentros.

Uno de los casos que más repercusión genera es el de Mónica Curutchet, intendenta de Eduardo Castex, quien fue elegida para representar a los jefes comunales radicales en las negociaciones políticas. Sin embargo, de las seis reuniones realizadas hasta el momento, solamente habría participado en una.

Su ausencia volvió a hacerse notar durante el encuentro del viernes en Santa Rosa, provocando malestar entre algunos dirigentes que trabajan en la construcción de una alianza electoral para enfrentar al Partido Justicialista.

La situación resulta particularmente llamativa porque fueron los propios intendentes quienes reclamaron tener representación en la mesa de negociaciones. Ahora, desde distintos sectores políticos cuestionan que, después de conseguir ese espacio, no mantengan una participación activa.

Pero las diferencias podrían ir más allá de las ausencias. Entre algunos referentes opositores comenzaron a surgir sospechas sobre las verdaderas intenciones políticas de determinados jefes comunales, especialmente después de que se avanzara en un entendimiento para evitar internas en aquellas localidades donde gobiernan intendentes radicales o del PRO.

Ese acuerdo les permitiría presentarse a la reelección sin tener que competir contra candidatos de otros partidos integrantes de la eventual alianza.

En este escenario, algunos dirigentes temen que los intendentes terminen priorizando sus propios intereses territoriales por encima de una estrategia provincial conjunta.

Incluso circulan versiones sobre posibles entendimientos electorales por separado, con algunos sectores acercándose a La Libertad Avanza y otros al PRO. Por el momento, se trata de especulaciones políticas que no cuentan con confirmación pública.

La situación de Mónica Curutchet adquiere especial relevancia porque su designación como representante de los intendentes radicales ya había generado controversias dentro de la Unión Cívica Radical, debido a que la jefa comunal castense no está afiliada formalmente al partido.

A pesar de esos cuestionamientos, sus pares habían respaldado su participación en la comisión encargada de negociar la conformación del frente electoral.

Mientras tanto, las conversaciones entre la UCR, el PRO, La Libertad Avanza y otras fuerzas opositoras continúan atravesadas por diferencias sobre las candidaturas, el liderazgo político y la eventual incorporación de Comunidad Organizada, espacio encabezado por Juan Carlos Tierno.

La falta de acuerdos concretos y las ausencias reiteradas de dirigentes importantes alimentan las dudas sobre la posibilidad de construir una alternativa electoral unificada para 2027.

El interrogante que comienza a instalarse dentro de la oposición pampeana es si realmente existe voluntad de construir un proyecto provincial conjunto o si cada sector terminará privilegiando sus propias aspiraciones electorales.

En Eduardo Castex, la situación también abre una pregunta política: ¿por qué Mónica Curutchet, elegida para representar a los intendentes radicales, participa tan poco de las reuniones donde se discute el futuro de la oposición provincial?

Por ahora, las ausencias generan más interrogantes que respuestas, mientras el frente opositor intenta alcanzar una unidad que todavía parece lejana.