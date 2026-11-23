El canciller habló sobre la relación entre Argentina y Brasil en el programa de Juana Viale y sostuvo que las expresiones de Javier Milei fueron interpretadas como ofensivas por Lula. El periodista Ignacio Ortelli le recordó los calificativos que el Presidente argentino usó contra su par brasileño.

El canciller Pablo Quirno habló sobre la relación diplomática entre Argentina y Brasil durante su participación en La Noche de Mirtha, el programa que conduce Juana Viale. En el intercambio, el periodista Ignacio Ortelli le recordó los agravios que el presidente Javier Milei dirigió contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Quirno sostuvo que ambos países mantienen un vínculo comercial estrecho, pese a las diferencias ideológicas entre los gobiernos. “Argentina ha decidido no llevar esas diferencias ideológicas al nivel diplomático”, afirmó. También señaló que Brasil retiró a su embajador de la Argentina y pidió que el Gobierno argentino hiciera lo mismo con su representante.

Quirno habló del retiro de embajadores entre Argentina y Brasil

Ante esa explicación, Viale le recordó que la decisión de Brasil había sido una respuesta a declaraciones de Milei. Quirno rechazó esa interpretación y afirmó que el conflicto se había originado durante “un viaje que hicimos con el presidente para la campaña de Jair Bolsonaro”. En realidad, el viaje fue para apoyar a Flávio Bolsonaro.

El canciller también cuestionó lo que consideró una doble vara de Lula y mencionó que el mandatario brasileño había viajado a España para respaldar a Pedro Sánchez. Viale insistió en precisar si el retiro de los embajadores había sido consecuencia del viaje o de las expresiones del Presidente argentino. “No, no, las declaraciones del presidente Milei fueron tomadas por el presidente Lula como si fueran ofensivas”, respondió Quirno.

El cruce por los calificativos de Milei contra Lula

Ortelli intervino y recordó que Milei había calificado a Lula de “comunista” y “zurdo”. Quirno relativizó esos términos y respondió: “Esos no son insultos, son calificativos”. Para explicar su postura, comparó esas expresiones con la posibilidad de que alguien fuera definido como peronista. Ortelli planteó que el Presidente se había excedido en sus declaraciones.

También participó Robertito Funes Ugarte, quien recordó que Lula había calificado a Milei de “desequilibrado mental”. Quirno aludió a esa frase para sostener que existía una confrontación de declaraciones entre ambos mandatarios, aunque no mencionó durante el intercambio el conjunto de agravios del Presidente argentino contra su par brasileño.

Los insultos de Milei a Lula en San Pablo

Durante un acto del Partido Liberal en San Pablo, en julio, Milei respaldó a Flávio Bolsonaro y llamó a Lula “ladrón”, “presidiario” y “corrupto”. Además, se refirió al socialismo como “basura socialista”.