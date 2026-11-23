Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

El expresidente propuso compartir durante cuatro años la representación que disputan el PRO y Provincias Unidas en Diputados. La negociación se vincula con un posible acuerdo electoral con La Libertad Avanza para 2027.

Mauricio Macri abrió una negociación directa con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, para resolver la disputa entre el PRO y Provincias Unidas por el lugar de la oposición en la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura.

La discusión habría influido en la ausencia de legisladores de ambos bloques durante la sesión del martes pasado, convocada para debatir el proyecto Malvinas. La falta de diputados fue una señal de malestar con Martín Menem, quien decidió no intervenir en la disputa ni respaldar a alguno de los candidatos.

La propuesta de Macri para repartir la representación

El lugar en disputa es el cuarto correspondiente a Diputados. Los otros tres ya están definidos: dos para representantes libertarios y uno para el Partido Justicialista, que eligió a Guillermo Michel como representante de la primera minoría.

Provincias Unidas impulsa a Juan Brügge, mientras que el PRO propone a Florencia de Sensi, cercana al diputado Cristian Ritondo. Macri planteó que Brügge ocupe el puesto durante el primer año y que, al vencer ese período, De Sensi lo reemplace durante los tres años siguientes.

El acuerdo requiere el aval de Martín Menem

La propuesta debe contar con el aval de Menem, quien tiene que notificar al Consejo de la Magistratura sobre los candidatos elegidos. El diálogo con Llaryora forma parte de una negociación más amplia que Macri mantiene con Karina Milei para explorar un acuerdo electoral de cara a las elecciones de 2027.

El líder del PRO analiza exigir que ese pacto quede por escrito, ante su preocupación por que La Libertad Avanza no cumpla los compromisos. Entre las condiciones que plantea para apoyar la reelección de Javier Milei figura que el PRO conserve los tres distritos que gobierna: la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y Chubut, a cargo de Jorge Macri, Rogelio Frigerio e Ignacio Torres, respectivamente.

La interna porteña suma tensión a la negociación

Macri también pretende que los libertarios no compitan en las intendencias bonaerenses que conserva el PRO, entre ellas Mar del Plata, Junín y Pinamar. Sin embargo, la situación en la Ciudad de Buenos Aires complica las conversaciones: el expresidente lanzó a Fernando de Andreis como candidato frente al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con quien mantiene una relación rota.

Desde La Libertad Avanza consideran que la interna porteña es un asunto del PRO y sostienen que, si Macri no está conforme con su primo, también podrían presentar un candidato propio. En el gobierno de la Ciudad minimizaron la postulación de De Andreis: "Nadie se lo toma en serio".

El PRO busca ampliar su presencia en las listas

La candidatura de De Andreis genera tensión entre los negociadores del acuerdo. Cristian Ritondo considera que debilita al jefe de Gobierno y expone las diferencias internas del PRO ante los libertarios.

Otro punto de discusión son las listas legislativas. El PRO pretende una integración total y busca conservar o ampliar su representación actual, que es de 12 diputados y tres senadores.