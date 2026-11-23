Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 10:44 a. m. · 3 min de lectura

La expresidenta respaldó la desmentida de Máximo Kirchner sobre una frase que le habían atribuido. La controversia se da en medio de las diferencias políticas dentro del peronismo y las disputas por las candidaturas de 2027.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió al cruce de una publicación del diario Clarín que le atribuía una dura frase contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof. La desmentida fue realizada inicialmente por su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, y posteriormente respaldada por la propia exmandataria a través de sus redes sociales.

La polémica comenzó cuando el diario porteño publicó una nota firmada por el periodista Eduardo Paladini, en la que aseguraba que Cristina había manifestado estar harta de que Axel Kicillof caminara sobre su cadáver. El artículo vinculaba esa supuesta declaración con las diferencias políticas entre ambos dirigentes y las aspiraciones presidenciales del gobernador para 2027.

Sin embargo, Máximo Kirchner rechazó categóricamente la versión y apuntó directamente contra los responsables del medio de comunicación.

“Sé que a los dueños de Clarín les gustaría que sea un cadáver, hasta justificaron el intento de asesinato, pero no lo es”, expresó el legislador en una historia publicada en Instagram.

Y agregó una desmentida contundente: “Cristina nunca dijo la frase que le atribuyen. Saludos”.

Minutos después, la propia Cristina Fernández de Kirchner compartió la publicación de su hijo, dejando en claro que respaldaba sus palabras y rechazaba la declaración que le habían adjudicado.

Una desmentida en medio de la interna peronista

El episodio se produjo en un momento de fuertes discusiones dentro del Partido Justicialista, donde distintos sectores buscan posicionarse de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Las diferencias entre el kirchnerismo y el sector que responde a Axel Kicillof vienen profundizándose desde hace tiempo, especialmente por la conducción política del espacio y la definición de una futura candidatura presidencial.

En ese escenario también aparece Sergio Massa, quien mantiene conversaciones con distintos sectores del peronismo y promueve la necesidad de construir acuerdos para enfrentar electoralmente al presidente Javier Milei.

La publicación cuestionada sostenía que Cristina buscaría acelerar un entendimiento político con Massa, mientras Kicillof pretende consolidar su propio proyecto presidencial.

No obstante, la desmentida de Cristina y Máximo estuvo dirigida específicamente a la frase que se le atribuyó a la expresidenta, sin que ello implique que hayan desaparecido las diferencias políticas existentes.

El enfrentamiento con Clarín vuelve al centro de la escena

La respuesta de Máximo Kirchner también reavivó el histórico enfrentamiento entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín, una disputa que tuvo momentos de máxima tensión durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner.

La referencia al intento de asesinato de la expresidenta, ocurrido en septiembre de 2022, agregó un tono especialmente duro a la respuesta del diputado nacional.

Más allá de las diferencias internas del peronismo, el episodio vuelve a instalar un debate sobre la responsabilidad de los medios de comunicación al atribuir declaraciones a dirigentes políticos, especialmente cuando esas expresiones pueden profundizar enfrentamientos dentro de un espacio partidario.

Mientras el peronismo intenta definir su estrategia electoral para 2027, la controversia deja un interrogante político: ¿las diferencias entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof representan una ruptura definitiva o todavía existe margen para construir una unidad que permita enfrentar al oficialismo nacional?

Lo concreto es que Cristina desmintió la frase publicada y que, una vez más, la relación entre la política y los grandes medios de comunicación quedó en el centro de la discusión pública. La Arena +2