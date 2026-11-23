Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

El Senado tratará el jueves la reforma política, mientras Diputados podría debatir el Presupuesto 2027. Además, el jefe de Gabinete presentará su primer informe de gestión y responderá más de 1.200 preguntas.

En la última semana de sesiones ordinarias, el Gobierno buscará avanzar con dos iniciativas centrales en el Congreso: la reforma política y el Presupuesto 2027. El jueves, el Senado tratará el proyecto que propone suspender las PASO en las elecciones del año próximo. Ese mismo día, Diputados también podría sesionar para debatir el cálculo de gastos y recursos.

Reforma política y Presupuesto 2027 en el Congreso

Antes de esa jornada, el jefe de Gabinete se presentará el miércoles en el Senado para brindar su primer informe de gestión. La exposición comenzará a las 15 y se prevé que responda más de 1.200 preguntas.

La agenda oficial difundida por el Gobierno no contempla actividades del presidente Javier Milei ni de los ministros para este lunes 23 de noviembre, feriado por el Día de la Soberanía Nacional.

Milei respondió a las críticas por el riesgo país y el dólar

En medio de la suba del riesgo país y del dólar, que generó preocupación en los mercados, Milei compartió en redes sociales una publicación de otro usuario para negar la existencia del llamado “riesgo Milei”. “Apto para todo público”, escribió el Presidente.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, celebró la aprobación legislativa del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una iniciativa que llevaba casi 30 años pendiente. “El rumbo lo eligen los argentinos. EE. UU. apoya al presidente Milei”, publicó en X.

Reacción del sector pesquero a las declaraciones de Sturzenegger

Los dichos del ministro Federico Sturzenegger sobre la actividad pesquera provocaron una fuerte respuesta de empresarios y representantes sindicales. Referentes del sector lo acusaron de desconocer el funcionamiento de la industria y cuestionaron sus argumentos sobre los impuestos y los permisos de captura.

Además, advirtieron que las políticas oficiales podrían tener consecuencias sobre el empleo y las economías de las ciudades portuarias.

La Libertad Avanza prepara su acto de fin de año en Buenos Aires

La Libertad Avanza (LLA) bonaerense organiza un acto de fin de año para los primeros días de diciembre. El encuentro buscará delinear los ejes de la campaña de 2027 y tendrá como figura destacada a Diego Santilli, el precandidato a gobernador del espacio con mayor proyección.

Milei estará a cargo del discurso de cierre. Se espera que allí plantee los dos modelos que, según su perspectiva, competirán en los comicios en los que buscará la reelección.