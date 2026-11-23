La Conferencia Episcopal reclamó que se trate el proyecto antes del 30 de noviembre, cuando podría perder estado parlamentario. El Senado se comprometió a debatirlo el 26, aunque un cambio en el texto obligaría a devolverlo a Diputados.

La Conferencia Episcopal Argentina reclamó al Senado que avance con la aprobación de la Ley de Ludopatía, un proyecto que busca prevenir las apuestas compulsivas y regular los juegos de azar en línea. La iniciativa podría perder estado parlamentario si no se trata antes del 30 de noviembre.

En una carta abierta dirigida a los senadores, los obispos manifestaron su «profunda preocupación ante el avance de esta problemática social» y retomaron palabras del papa León XIV. «Hay decisiones que trascienden las circunstancias políticas y permanecen por el bien que fueron capaces de hacer», expresaron. «El presente y el futuro de nuestros jóvenes nos reclaman hoy esa responsabilidad».

La Iglesia advirtió sobre el impacto de las apuestas en línea

La Conferencia Episcopal señaló que viene alertando, junto con distintos sectores sociales, sobre las consecuencias de la ludopatía y las apuestas en línea en niños, adolescentes y jóvenes. Mencionó el sufrimiento de las familias, las deudas crecientes, las adicciones, el deterioro de los vínculos y los proyectos de vida frustrados.

«En los casos más dolorosos, también aparecen la desesperación y el riesgo de suicidio», advirtió la Iglesia, que consideró que la situación «exige una respuesta urgente». El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados hace dos años, pero todavía no recibió tratamiento en el Senado.

El Senado debatirá el proyecto el 26 de noviembre

«Les pedimos que el Senado asuma con urgencia su responsabilidad y avance en la aprobación del proyecto que ya cuenta con el respaldo de la Cámara de Diputados. La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones», sostuvieron los obispos.

También afirmaron que la protección de niños, adolescentes y jóvenes no puede quedar sujeta a nuevas demoras y pidieron: «No dejen morir este proyecto de ley». En el cierre, expresaron: «Hoy tienen la oportunidad y la responsabilidad de dar una respuesta a nuestra sociedad. Porque la vida es un soplo, pero el bien que hacemos para cuidarla permanece».

Qué puede pasar con la Ley de Ludopatía

El proyecto aprobado en Diputados en 2024 nunca fue tratado por la Cámara Alta. El oficialismo objetó, entre otros puntos, la prohibición de publicidad de empresas de apuestas en línea, al considerar que podría afectar libertades comerciales, la publicidad privada y las competencias provinciales sobre el juego.

El Senado se comprometió por unanimidad a debatir la iniciativa en el recinto el jueves 26 de noviembre, luego de que se bloqueara su tratamiento sobre tablas en la sesión anterior. Sin embargo, los libertarios que presiden las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia convocaron a un plenario para discutir el proyecto el día previo.

En esa reunión, el bloque oficialista presentaría un nuevo texto con un enfoque «intermedio» entre la media sanción de Diputados y la propuesta enviada por el Gobierno. Si el Senado aprueba modificaciones, el proyecto deberá volver a la Cámara baja para su ratificación. Ese paso extendería su vigencia parlamentaria por un año y evitaría que el presidente Javier Milei tenga que decidir si lo incorpora al temario de sesiones extraordinarias.

Si la iniciativa no se vota antes del 30 de noviembre, perderá estado parlamentario y la discusión deberá comenzar nuevamente desde cero, salvo que el Poder Ejecutivo la incluya en las sesiones extraordinarias.