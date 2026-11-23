Una grabación atribuida al exdirector de Prestaciones Médicas Diego D’Giano muestra cómo ofrecía cargos jerárquicos en la ANDIS, incluso sin nombramientos formales. El episodio vuelve a poner bajo la lupa los vínculos con la droguería Suizo Argentina.

Un audio atribuido a Diego D’Giano, exdirector de Prestaciones Médicas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), expuso una oferta de cargos jerárquicos dentro del organismo. En la grabación, el exfuncionario plantea que la persona interlocutora podía elegir el título y el rango que quería ocupar, aunque aclara que no habría un nombramiento oficial.

El material también menciona gestiones ante autoridades de la agencia para ubicar a esa persona en un lugar de relevancia dentro de la estructura. La oferta, según surge del audio, contaría con el aval de la droguería Suizo Argentina.

Qué dice el audio sobre los cargos en la ANDIS

En la conversación, D’Giano enumera posibles funciones y explica que el puesto sería una jerarquía de hecho, sin respaldo en resoluciones ni documentos oficiales. También señala que quería presentar a su interlocutor ante las autoridades como una figura de peso en el organismo.

“Mati, decime qué apodo querés tener en el lugar, querés ser el gerente general, director de legales, coordinador de gabinete, jefe de gabinete, decime el nombre que a vos te guste, que te va a hacer sentir cómodo y también, yo lo que quiero es que se entienda que sos la persona más importante después del director ahí. Decime vos qué querés ser, porque yo ya quiero hablar con Cega, con todo, de vos, que Seba ya sabe que vos vas a venir, pero yo ya te quiero referenciar con el director ejecutivo de la gerencia, esta persona viene conmigo y le quiero decir ya que va a ser un gerente general, es un título honorífico, no figura en ningún papel, no es un nombramiento formal, pero que la gente sepa eso”, dice el protagonista del audio.

Vínculos entre la ANDIS y Suizo Argentina, bajo análisis

La difusión de la grabación volvió a poner bajo la lupa los vínculos entre exautoridades de la ANDIS y la droguería Suizo Argentina. El episodio se conoce en medio de investigaciones y cuestionamientos por el manejo de recursos y las contrataciones vinculadas a las prestaciones médicas.